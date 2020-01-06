自由廣場》沈一鳴vs吳斯懷

◎ 陳安文

參謀總長沈一鳴因軍方直升機在山區失事不幸殉職，除了國人不捨外，也備受各國關注及哀悼，畢生豐功偉業逐一被揭露。他曾奉派到葉門秘密執行「大漠計畫」任務，駕駛過經國號、F16、幻象二○○○等主力戰機，並擔任種子教官，外交能力出眾，靠著自己的努力與實力升官。最令人印象深刻的是，報載沈一鳴在一九九六年台海危機時，針對美方詢問立場，他霸氣回答「台灣會戰到一兵一卒」，不畏強權侵犯、忠貞愛國的精神，令人敬佩。

這個時候，再反過來看中國國民黨提名的不分區立委名單，其中陸軍退將吳斯懷，曾經到中國參加政治活動，聆聽習近平訓話，甚至上中國電視節目「討論」解放軍如何對付美軍，引起諸多非議。事發多月，吳斯懷一直沒有澄清，直到被列入國民黨不分區立委名單、輿論質疑時，他才說自己也很愛國，不知被安排云云，但他自己「染紅」的爭議、個人言行及風格，恐怕已經很難被國人、選民接受了！

同樣是將官，沈一鳴堅守保國衛民的立場，做該做的事，說該說的話，凝聚國軍弟兄的向心力，還不忘下部隊慰勞軍官。反觀吳，仍然支領國家優厚的月退俸，卻未能一本初衷，把軍人武德、國家最大利益擺中間；面對中國無所不用其極的統戰伎倆，幾乎完全棄守「政治作戰」的軍人本質，縱使不是其所辯解的心甘情願，也是傻傻的被利用，嚴重傷害國軍尊嚴，打擊軍人士氣，難道不應向國人及全體士官兵道歉嗎？

（作者任職文教機構，新北市民）

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