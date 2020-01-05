自由廣場》台中空品紫爆啟示錄

修理台中火力發電廠 不如冷靜、務實、科學的處理問題

◎ 賴明煌

位於台中市龍井區的台中火力發電廠，共十部燃煤機組，裝置容量五五○MW（萬瓩），為配合當地環保機關要求降排措施，有四部機組停機，其餘機組也降載減排，更有四部發電量僅四成，一月四日只燒了裝置容量三十五．八％，淨發電量不到一八○MW，約三十二．七％。但台中空氣品質卻還持續惡化兩天了！四日八點，空品（AQI）測值有九站達紅色有害等級、細懸浮微粒（PM2.5）測值有七站更達紫爆等級（大於七十一微克／立方米）！雖然台灣西半部從苗栗到高雄有九縣市空氣品質均不佳，台中空品更達紅色警示，未來三日仍不佳。

到了四日廿點，台中市仍有七站對所有族群不良空品不佳AQI大於一五一紅色等級，七站對特定族群不良空品不佳AQI大於一○一黃色等級，及六站的細懸浮微粒在中與高的區域（〉卅六至五十八微克／立方米），又以后里站最差，顯示當地政府環保機關自三日所啟動預警一級防制措施，仍然不足遏止這空污惡化的情況。

猶記得前年台中市長選舉時，挑戰者猛打當時執政者空氣品質維護不佳，而獲選民青睞給予執政的機會。新市長前年耶誕節就職時，還送萬瓶谷關空氣罐當作就職紀念品，這禮物是特地在谷關以人工方式逐一開罐封罐，也拍攝一支影片記錄，訴求重點「未來四年還市民好空氣是最重要一件事」。結果一年時間就可驗證這努力成果真偽，是否符合去年的承諾或只是選舉話語。

近週已經有兩位學者投書，苦口婆心呼籲要減少空污影響，應針對空污來源（境內、境外、跨縣市甚至跨國）去處理，以科學數據來驗證其多寡與成因，而非片面指責中火、將空污責任完全歸咎於中火。務實的做法應是多方降排、全面減量才能奏效，聯合市區卅大固定污染排放大戶一起努力外，另對於移動式污染源也要予以遏止。至於防護措施方面，除籲請民眾減少出外暴露的時間外，應啟動民政系統到里鄰長的就地逐戶勸告與學校教育提醒中小學孩童再轉告其家長，以利全民、事業體與政府共同努力，降低空污的加害與產出。

（作者為甲級空污專責人員、工程技師）

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