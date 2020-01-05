自由廣場》無人機入侵機場 不能再拖

◎ 吳瑞北

台灣發生有史以來軍方最高層級的直升機空難，國人同感哀悼。目前失事原因尚不可知，但不可否認，飛安是我們絕對不可掉以輕心的。同樣對飛安造成嚴重威脅的無人機入侵機場，卻得不到相對的重視，令人費解。

無人機入侵，二○一九年松山機場因此關閉三次！跨年時又發生了，這次是台灣國門的桃園機場，也因此而關閉。前三次都沒有找到肇事的無人機，這次看來也不會有。

有心人可能會注意到，入侵事件都發生在晚上！為何是晚上？晚上影像就沒有了，基於影像目視的防護措施都失效，利用影像辨識的ＡＩ高科技，也都要投降。但是晚上還能不能打手機？可以，因為手機不是用光波，是用無線電波。所以要夜間偵測無人機，要靠無線電波，要靠電波知道無人機在哪裡，也要用電波把無人機打下來。

回看二次世界大戰的場景。英軍為防止德國空軍進襲，發展了雷達，打出很強的無線電波，碰到飛機有部分訊號反射回來，因此就可以偵測到敵人來機。但是現代無人機很小，所以反射訊號太小，而且雷達的瞬間發射功率很高，會對機場很多電子裝備造成嚴重干擾，產生更大的問題。

無人機都會發射出無線電波，可以利用電波的技術，知道電波波源的來向。如果波源隨著時間移動，那就可以判斷這可能是無人機；如果有光點，但偵測不到無線電波，那就應該不是，由此不論是白天或晚上，都可以有效辨別這是否是無人機。因此關鍵就要用無線電波定位的方法。

台灣學界有人開發「聽波辨位」的技術，也在媒體披露過，可惜當局似乎不屑一顧。

去年年初松山機場發生無人機入侵問題時，就有立法委員關切，記得民航局與中科院官員在立法院信誓旦旦說這要用偵測器與干擾槍來解決。只是不知有現成技術。為何將近一年了，問題還是一而再、再而三，持續發生？難道政府不知道無人機對機場飛安的影響非常大，一定要發生空難才能痛定思痛下決心解決？

政府有責任幫民眾解決問題，我們民眾應該也有知的權利，政府到底有什麼解決方式。否則問題一再發生，各單位卻束手無策。無能也就罷了，畢竟人不可能是萬能；但預見重大危險，卻不積極處理，或是一切停擺等選完再看風向，那就是無心了。

（作者為台灣大學高速射頻與毫米波技術中心教授）

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