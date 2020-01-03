社論》在那遙遠的「地方」

我國正在舉行總統與立法委員大選，二三五○萬人再一次展現民主嘉年華會的活力。可笑的是，如此敵我態勢分明，中國仍透過駐美國大使崔天凱自我催眠：「台灣選舉是中國台灣省的地方選舉」。（中央社）

我國正在舉行總統與立法委員大選，二三五○萬人再一次展現民主嘉年華會的活力。對比港人爭取雙普選而不可得，國際社會再一次見證到，台灣獨立於中國之外，所謂的一國兩制也對台灣毫無意義。美國，甚至以實際的行動，與台灣合作防止北京介選。台灣則通過「反滲透法」，由內鞏固法治防線。可笑的是，如此敵我態勢分明，中國仍透過駐美國大使崔天凱自我催眠：「台灣選舉是中國台灣省的地方選舉」。

中國管不到台灣的民主實踐，中國本身沒有真正意義的選舉，沒有所謂的政黨輪替，只有中國共產黨永遠一黨專政，現在又加了一個習近平終身職，卻高度發揮了阿Ｑ的精神勝利法，以「中國台灣省的地方選舉」來自我安慰。說句難聽的話，要談「中國台灣省的地方選舉」，至少也要讓中國各省、中央都舉辦真正意義的定期選舉，退一步來說香港落實雙普選，才有資格冒出這一句話吧。否則，光喊口號提醒全世界台灣有民主、中國沒選舉，豈不自打嘴巴！

去年五月，台灣通過同婚專法，國際社會多正面予以評論。沒想到，中國也來搶光，中國官媒「人民日報」海外版在推特指出，「中國台灣地方議員首次通過同性婚姻合法」。只顧矮化台灣國家主權，卻不顧中國未曾有同婚專法，這不是弄巧成拙反證台灣與中國一邊一國嗎？中國可以容忍它的任何一省、任何地方同婚合法化嗎？北京可能感覺不到這種自相矛盾，但中國以外的正常國家都會笑到並軌，哪有人像中國官方那樣只求口舌之快，一面宣稱台灣自古以來屬於中國，一面又不斷證明台灣獨立於中國之外？

北京，反民主入骨，卻想利用台灣的民主，來達成「國家完全統一之夢」。由於小英政府的改革、正義、進步諸多政策，缺乏社會溝通的基本動作，前年一一二四「討厭民進黨」成為最大黨。對此，北京錯誤解讀台灣民意認為機不可失，便在一個月後推出「一國兩制台灣方案」。北京吃緊弄破碗，反而讓台灣人民恍然大悟，皮之不存毛將焉附，再加上香港反送中隨之登場，而國民黨與北京、港府同一個鼻孔出氣，於是「討厭國民黨」、「討厭共產黨」成為新的多數。

話說回來，北京睜著眼睛說瞎話，宣稱台灣選舉是「中國台灣省的地方選舉」，也有台灣這邊的脈絡可循。國民黨不分區，到北京恭聽習近平訓話的退將，列入安全名單。被列入國民黨安全名單，邱毅不敵反對聲浪，改而效力新黨。韓國瑜把二三五○萬人稱為「台胞」，「習主席」（中央的國家主席）長習主席短。更不要說，泛藍政黨言必稱同屬一中、終極統一。馬英九也卸下面具，「不統」修改為「不排除統一」。苗栗，國民黨縣議員大言不慚：「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」。首都，「五星旗」、「十一國慶」，北市府、市警局似乎習以為常。有這些內應在附和，北京不把台灣視為「地方」，豈不是太見外了？如果台灣選民繼續投給這些政黨、政客，甚至投票支持他們執政，北京還不把台灣當作「地方」，那就更不近人情了！

其實，中國不斷張揚主權所有，卻完全管不了台灣，只會一次又一次強化中國以外的世界認知，那就是，台灣毫無疑問地不屬於中國，而且，台灣人民也拒絕台灣成為未來的中國屬地。尤其是，台灣的民主持續深化，快速接軌普世價值，反觀中國改革開放名存實亡，對內數位極權統治，對外追求霸權崛起，一旦中國意志凌駕台灣意志，「黃禍」的歷史夢魘即將捲土重來。於是，台灣能否堅持作為台灣人民的台灣、作為亞太民主典範的台灣、作為國際公共財的台灣、作為全球產業鏈的台灣，將持續受到世人的矚目。

中國「央視」日前吹捧，習近平「記錄著一個不平凡的二○一九」。實際上，美中貿易戰已令中國經濟現出疲態，社會矛盾快速滋長，習近平正坐在火山口上。近年來，川普主義改寫了尼克森主義，美國的戰略夥伴由中國轉向台灣，北京仍將台灣視為它的軍機可以「從總統府上方低空掠過」的「地方」，真令人有不知今夕是何夕之感。反倒是，對台灣而言，過去一年才是真正「記錄著一個不平凡的二○一九」。再過一個星期，台灣人民走過二○一八的民主震撼，再一次確認這個共同體的主旋律，那麼，由一黨專政惡化為數位極權統治的中國，將成為離台灣更遙遠的「地方」！

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