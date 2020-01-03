自由廣場》民代格局的韓流困境

◎ 陳茂雄

韓國瑜在高雄屬空前的神奇人物，離開政壇十六年，高雄選民所不認識的人，在高雄市長選舉大勝號稱可以躺著選的民進黨，更因此成為藍營的政治明星，可是當他要更上一層樓時，竟然從雲端跌落到谷底。綠營認定韓國瑜的竄出是因為中國的介入，事實上中國介入台灣的選舉又不是始自今日，為何只有韓國瑜有此奇蹟？事實上真相是民進黨執政失敗被選民唾棄。一樣的道理，目前韓國瑜的聲勢跌到谷底，問題當然也出在他自己身上。

韓國瑜出身民意代表，沒有行政首長的經驗，因而缺乏行政首長的素養，卻染有民意代表的惡習。行政首長與民意代表的區別，前者雖然有很大的權力，卻負有很大的責任，民意代表卻是有權無責，可以到處罵人，卻不必承擔任何責任。民意代表可以考問行政官員，不必被考。民意代表有言論免責權，行政官員被罵等同被野狗咬一樣倒楣，不可能討回公道。

民意代表身分特殊，可以培養出兩種極端的性格，好學者在民代的環境可以成為飽學之士，因為民代的身分有最佳的學習環境，要的資料容易獲得，也很容易找到人指導，因而有機會成為飽學之士。而民意代表也最容易墮落，可以隨便罵行政官員，被罵者不可能討回公道。民意代表即使說錯了話，行政官員為了討好民代，也照樣頻頻點頭，偽表稱許，墮落的民代即使胸無點墨，也會誤以為自己是學富五車。有智慧的人在民代階段會自我訓練，奠定基礎，為走上行政首長鋪路。墮落的人會自以為才高八斗，目中無人。

九年三任的立委生涯使韓國瑜目空一切，若他安穩地擔任高雄市長，可一面學習，一面應付，短時間內還是可以成為稱職的行政首長。只是他還未學習如何當市長，就立刻看上總統寶座，面對考問的已不是幾個市議員而已，而是全體選民，當然應付不來。不怪自己不適任行政首長，反而怪大家黑他。

民意代表面對行政官員唯唯諾諾的態度，很容易自以為是，更養成傲慢的態度，韓國瑜也因為如此，認為他一個人救全黨，得罪中國國民黨多數大老。今日他面臨困境，沒有能力凝聚地方派系，該黨大老沒有意願幫他排解困境。這些問題都是民意代表性格所造成。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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