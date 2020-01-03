自由廣場》張善政與年輕世代的距離

◎ 張勳慶

在新年剛開始，張善政參加一場文學台灣的天空座談會，對文藝工作者說出自身文化立場，就是落實文化與政治分界，也對大港開唱未能獲得補助說出主因，並非演出團體親綠，而是過於粗糙。關於其所說的粗糙，其實先前電視台政論節目有討論，國人也可透過網路搜尋到，基本上就是污辱某些政客，口出髒話還全場帶動開罵，以及不雅動作。

這些若以家長或進入社會工作，有段人生經驗成人當下直覺，那可能會和張善政有相同看法。不過若把此用不同世代，對當下大環境和政商結構把持國家資源，年輕人無力翻轉，又或者再如何努力也打破不了此種世代剝削與世襲，特別是政客的虛偽和假面，透過一場演唱會去怒吼發洩，表達其憤怒和想改變的強烈觀點，那真要去判定，可能張善政所言的粗糙，在怎麼與成年和政客的油滑奸巧和包藏禍心去比較，可能都能分辨出自救吶喊與自腐分肥差異，因為人世間許多暴力和野蠻，有很多是透過禮儀與潛規則去包裝，這才更讓人背脊發涼又顫抖。

同樣的，一場和年輕世代交流的影音演出，其實從早期美國嬉皮運動，到今日流行歌手演唱，不是和政治有關，便是有一定性暗示或煽情，麥可傑克森、瑪丹娜、皇后合唱團，你我都見到，網路上也能看到。退一步，就算以中國古典小說內容，光是紅樓夢中罵人的詞，便有研究紅學者寫成文章去討論，當代一些得獎的文學作品中有可見。甚至ＨＢＯ先前的「冰與火之歌」也有用性器官字眼去針鋒相對，那在此用當下自我感受去看一場次文化的演出中出現不雅言詞，就認定是粗糙，未能從你我也年輕過，還有不同世代所面對困境和無力去探討其中心理，這才是成年人一直犯下的冷漠又自私。

而且真要論粗糙，就以在二○二○年一月要選的這場總統選舉，從一開始便是候選人連環爆粗口，女性更是被踐踏和羞辱到比裹小腳年代還不如，雖然還沒到拿性器官的髒話去公然開罵，但為了權力和選票上的兩極對立，以達到意識形態高度激情化的動員催票，早就和潑婦、醉漢罵街沒兩樣。這和年輕世代在世代剝削成僵固性下，只能透過一場演唱會去表達不滿，那就算真有如張善政所說的粗糙，但和粗野狂傲的政客嘴臉去相比，那一個才是國家的毒害。若到了今日，成人仍不能用同理心去體悟一直冒出社會中年輕世代的苦悶，還有人生茫然，不能改變當下結構，反而用說教去訓誡不可無禮，要聽長輩的話，那強壓得越久，反彈得越高這句話很快便會發生。

（作者為文字工作者）

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