自由廣場》衝場不是軍機的主題

◎ 賴明煌

昨早編號九三三空軍救護隊黑鷹直升機，在新北市烏來桶後溪谷一帶迫降，機上共載十三位將士，含參謀總長沈上將在內有八人當場殉國，五員受傷獲救。這樣沉重的國防軍機失事打擊事件，讓只剩九天的如火如荼的總統與立委大選，驟然暫止若干的造勢活動與蔡總統下令全國降半旗來哀悼。

廿二年來，台灣約有廿五架軍機墜機事件發生，昂貴的黑鷹在二年前執行蘭嶼醫療後送任務，卻墜機入海計六人死亡，十年內已有三部該類飛機墜落了！我國受制國際情勢變化萬千，外購武器是多麼困難，尤其是飛機與潛艦等珍貴軍武的取得，更是海底撈針般的艱困，常受制買方的刁難與敵國的大力反制等，所以這些墜機事件不僅對我國防僅存珍貴軍備的飛機，有極大的打擊其可用的妥善率，最重要的是目前3C電子產品的傷害，已難有不近視的儲備學子可以充分自由挑選與栽培成為合格的飛官。

相對於這些國防軍事與救災任務之必要出勤外，三天前為迎接二○二○元旦的來臨，全國各縣市均有辦理升旗或其他健行活動外，軍方也配合各地政府推動活絡旅遊產業的熱鬧，特地派遣ＩＤＦ經國號戰機、幻象二○○○戰機與F-16戰機，在屏東縣恆春龍磐公園、新竹市政府廣場、花蓮市南濱太平洋公園等三地上空，進行編隊飛行衝場的表演活動任務。

考慮到敵國軍力越來越加龐大，並不時穿越台灣海峽與繞台威嚇，建議類似歡樂型的軍機衝場任務，應該儘量減少，以利珍貴的軍機軍力可用在刀口上，讓國防各項設備與人力之妥善率，均保持在計畫的最佳狀況上，以防敵方失去理智隨時可能的挑釁與入侵。

（作者為成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

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