自由廣場》旅遊業在等藍色列車？

◎ 陳德銘

民主的可貴在於理性、自由和尊重。而民粹的恐怖在於感性、排他和攻擊。一個成熟社會應該透過真理思辯乃至包容異己，若因立場對立而攻許他人，尤其是放縱謾罵的文字語言甚至捏造虛假事實的煽動行為，都是文明的倒退和野蠻的政治。今年的總統選舉、韓粉的濫詞、旅遊業者的選邊靠，激為嚴重，他們支持韓國瑜的原因，除卻個人通俗、天馬行空的庶民魅力外，其它的支撐無非就是深藍色彩、郭董棄權及親中情結，有的更悲情喊出「含淚投票」：因為討厭蔡英文或民進黨所以投給韓國瑜和國民黨但並非喜歡韓及其黨羽。這是弔詭悖論的邏輯，從開始到結束，韓都被定性為不優秀的候選人，那這些粉們及旅遊業者又在死忠什麼呢？源自他們有一個勝利方程式：韓當選→兩岸會好→陸客大量來→大家有工作→發大財，就像造勢會場國瑜夜市的那些攤販們，跟著韓便有錢賺，所以他們是以既得利益者的立場來衡量這悠關2300萬人命運的元首選舉，而並非純粹以國民身份本位來看待這國家大事，「發大財」比國家的安全、未來、福祉更加重要。基於這思維，網絡上和手機群組裡霎時湧現了大量「韓粉義勇軍」，有的甚至是近月才登記註冊帳號，他們沒有薪酬，卻搖旗吶喊，義不容辭的為韓國瑜造勢，因為他們大多是新南向政策的非得益者，更直接言，他們是經營陸團的同業和導遊。

2008年，馬英九全面開放陸客赴台旅遊至今十三年頭，島上有效經營陸團的入境旅行社約五十家，而華語導遊共計四萬多人，但因蔡英文「台灣自主」路線引致兩岸關係急凍，大陸政府遂停止及限制人民入台，造成相關產業倒閉和失業潮，挺韓義勇軍便揭桿起義、崛地而起，例如有大型購物店負責人號召導遊上街遊行表達對蔡總統兩岸政策的不滿、有旅行業者在臉書上不斷褒韓貶蔡的帶風向，廣傳疑紅媒背景電視台之利韓報導，更甚的連擁有六千多會員的網上社團台灣導遊協會也不討論旅遊資訊了，完全成為政治版面或排除異見之批鬥場所，只要支持韓國瑜便是行業正道，反之則被漫罵為邪惡綠蛆、1450。這一幕一幕意識形態的非理性攻擊，就像中共文化大革命般無時無刻地在我們島內上演。

但未來真的是這樣嗎?蔡英文當選，陸客真的會不來嗎？陸客來了，「發大財」的日子會重臨？今天的台灣人「敵我意識」、「愛國情操」是否已被市場利益消滅怠盡呢？

這延申出幾個問題，首先，陸客是中共對台灣控制和打擊的政治籌碼，也是銀彈政策，既分化我國產業界團結，促成內訌內鬥，台灣人攻擊台灣人，再吸納了市場歸順者，這統一戰線絕對比飛彈炮彈子彈划算，所以陸客在大選後還是會繼續來，來代表大陸善意、來代表那無形的手。

第二個問題，來便能繼續「發大財」了嗎？這便要分二層面來論述陸客財：首先，自由行能帶動食住行和零售業，這是事實，但自由行的陸客多嗎？除卻民族情感因素，單純台灣的觀光內容夠吸引他們嗎?有云「台灣最美的風景是人」，這句話也可解讀為台灣沒有不可取代的世界級的美境，所以要用人情味這抽像因素作賣點，但經歷過民進黨陳水扁和蔡英文台灣自主價值的統治氛圍，再加上十多天後親中韓國瑜的敗選，試問充滿大中國主義傲視一切的大陸人還想來台灣嗎？選票是台灣人民投下的，人民的心寄託於選舉上，但他們中國人有一種政治正確的思維：「藍色台灣支持統一所以來、綠色台灣支持台獨所以不來，來台灣便不愛國」，代表我們的民主不管多驕傲的邁進，充滿玻璃心的他們還只會認為「不統一便是台獨」，這國情很難屈就。

其次是團客財，大陸的旅業競爭必然是價格戰，團費只跌不升，以目前一月份中國東北旅行團赴台旅遊八天七夜全包的費用言，已跌至人民幣2200，即台幣10000不到，市場上幾乎全部都是低價購物團，而所謂高價的品質團也不過人民幣4000多，還是低價，價格最昂的非購物純玩團廖廖可數，這，相比中國赴日本購物團也不過人民幣5000多，故，來台灣的大陸團客很多都是貪便宜心態的平民百姓，八天七晚去旅遊只要人民幣2200，又能坐飛機、像出了國，連他們在國內遊都沒這麼便宜，當然去台灣走走，「參加購物團不強逼購物即可以不購物，奈何不了我」，這抵觸的參團共識成為對抗購物團的致命必殺技。購物團旅客不購物，地接社虧損必須填補和剝削，導遊每天出差費從2000到0只能靠購物佣金；承租的遊覽車從一天10000到一晚5500含稅根本沒利潤；購物店見旅客少便向旅行社買人頭搶客，令商品成本越來越高價格越來越貴，遂只好採取以一蓋全，找笨蛋買的「殺雞取卵」模式。試問這樣的旅遊品質和生態不去反省改善而寄望韓國瑜當選後來的人購買命中率高的消極思維，這算正常正道、合情合理的「發大財」嗎？

第三個問題，除卻自由行外，低價購物團的食住行根本是台灣地接社買團所支付，金源從不在陸端，但相關的飯店餐廳業者只計較眼前的入住率用餐率而忽視其資金源頭。也因為只著重人數思維，他們不知道是「忘記了，還是害怕想起來」，業界從不敢聲討限制人民旅遊的原兇，那個獨裁國家，反槍口對內，本末倒置的批評譴責自己國家的元首，形成受害者聯合加害方去傷害保護他們的人之怪奇事，正所謂「商人沒祖國、市場就是祖國」，生怕損失未來可能的市場客源利益。有的從業者更狂言，消滅中華民國的是自身本土黨派而刻意容忍連青天白日都不讓殘全的對岸政權，彷彿就像韓國瑜批評蔡英文的不愛國而對敵國中國卻永遠回避稱呼的態度，源出一致。

北韓仇美，但對美國人民旅遊朝鮮的大門還是敞開，為的要賺美金財，金氏政權不會阿諛奉承，北韓人民還是忠於國家、敵我分明。貨幣可以轉換，國家發展人民生活也需要外資融入，只是在錢進口袋之前，我們的公民意識，國家安全的防線能否先擺在前面，畢竟有國才有家，畢竟我們的最大市場、合作伙伴是有企圖目的的潛對手，若以現在歌頌利益下的投敵心敵，台灣不用等木馬屠城、不用等兵臨城下，喪失了國民思想便等於打著白旗，引共軍入關。

一月十一日，身為保護中華民國的你我，要為堅守台灣的城牆，砌上一磚。

（作者從事旅遊業）

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