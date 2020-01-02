自由廣場》從三合一敵人到反滲透法

◎ 陳雲起

看到國民黨立院黨團一字排開抗議反滲透法的鬧劇，讓曾身為軍眷家屬五年級生的我，心中感慨莫名，國民黨妳怎麼了？

小時候受的教育是萬惡的共匪，所以我們要聽從蔣總統的話，殺朱拔毛，反攻大陸，解救同胞。到了經國先生時的「三民主義統一中國」，我們這一代人，一直深信共產主義終將被國民黨領導下的我們與自由民主陣營盟友擊潰。至於那時的黨外（後來的民進黨），是共產黨聯合次要敵人打擊主要敵人的同路人，是三合一的敵人！

國民黨一直搞不清楚，為何她會失去政權，失掉民心，就是她已經沒有中心信仰了！以前兩岸對峙，對岸當然是我們的敵人，現在就不是嗎？想要當總統的人、想要成為三軍統帥的人、想取得統治權的政黨，請大聲勇敢地告訴我們的老百姓、軍人，我們的敵人是誰？假想敵是誰？不要支支吾吾地不敢講「中國」，再講一次誰是聯合共產黨的三合一敵人？

反滲透法要求不要跟敵人拿錢影響選舉、公民投票有錯嗎？國民黨在反什麼？在電子業這麼多年，亦常見到為了共同的利益，競爭的同業彼此合作，也就是常說的與「敵人共舞」，但我們從不會忘記對方是敵人。所以，三星電子會跟台灣友達、群創買面板，但主要供應來源還是自己的工廠，他們深知彼此仍是競爭對手。大陸跟我們做生意是因為她們亦有利，飛彈還是要對著我們！

（作者從事科技業）

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