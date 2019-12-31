自由廣場》88歲你還在開車嗎？

◎ 陳家如

日本東京池袋今年四月發生一起八十八歲的高齡駕駛車禍，造成一對母女死亡及十人受傷。如今警方調查報告出爐，確定是駕駛將煞車、油門搞混，事發當下時速高達一百公里。駕駛人是以前通產省的工業技術院長，仍抵不過殘酷的老化對他身體的影響。在新聞中，他受到驚嚇的模樣、彷若定格般緩慢又不協調的小碎步。受訪時他說：「我以後再也不敢開車了。」

在日本，老人開車釀禍事故頻傳。七十九歲男性開車撞倒行人；九十歲女性開車撞倒行人，造成一死三傷；去年，七十九歲的律師開車撞死一名男子。有鑒於高齡者交通事故成為嚴峻的社會問題，日本政府計劃推出新的高齡者專用駕照，要求七十五歲以上高齡者必須使用含有自動煞車等安全機能的車種。日本政府研判必須盡快進行制度檢討改正。

老化是每個人生命之必然，然而，生育率極低、人口老化快、離婚率極高的台灣社會，是否有能力應付接踵而來的社會問題？當我們老的時候，難道沒有交通的需求？而這個社會有這個友善的環境讓老人有合宜的交通嗎？

選舉將要到來，育兒政策成為重點，有哪位候選人可以真正端出實際的政策、來改善勢必問題叢生的未來老化社會呢？今天的少子化，讓本來四個年輕人撫養一個老人即將變成兩個年輕人要養一個老人。再不重視人口老化的問題，哪裡來的強壯人民開創新的世代呢？

（作者為醫師，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法