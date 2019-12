自由廣場》揮別2019談「不確定性」

◎ 陳建志

時序走進2019的尾聲,回首今年的台灣,和歷年相比,很不一樣!

自今年年初起,台灣社會便處在一個內外環境都充滿著不確定的氣氛中。對內,這個不確定的氣氛主要來自去年底的選舉結果,許多人在被有心人刻意帶風向、灌輸了「用選票教訓民進黨」的觀念做出決定後,結果選後卻發現是教訓了自己–那個躍上舞台的百里侯其實是一位無法兌現政見、離經叛道的丑角,選舉結果是中了中共與在台代理人聯手精心設計的騙局。當市民選出的市長無心於市政時,這些縣市長所執政的縣市下生活的人民,對未來當然就充滿了不確定感。

這個不確定的氣氛,也來自於國內兩大政黨在上半年的黨內初選風暴。對綠營支持者而言,有年初來自黨內強棒賴清德前院長對蔡英文總統競逐2020資格的挑戰賽,年中則有來自喜樂島聯盟對執政路線的嚴厲抨擊,甚至有來自基層因意見紛歧而產生的裂痕。許多綠營支持者在蔡賴兩人最終在11/17正式宣布搭配之前,對台灣政局與未來其實是充滿焦慮的。

不過,對藍營的支持者而言也好不到哪裡去。那種從年初滿懷希望認為2020不論是推出哪一組候選人都可以輕鬆奪回中央執政權的心情,到年中時看到王金平、吳敦義、朱立倫、韓國瑜、郭台銘各組人馬在黨內初選規則與提名辦法中的機關算盡,直到年底歲末時眼睜睜地看著韓國瑜民調支持度持續下滑,加上黨內紅統勢力抬頭,種種脫序的醜態。面對如此的轉折,其心中的煎熬應該也不亞於綠營支持者在上半年的痛苦。

對外,這個不確定的氣氛則是來自香港從今年六月起爆發的大規模反送中運動。「和理非」的遊行規模從一開始的數十萬人,飆漲到100萬甚至到驚人的200萬人,原本的公民運動因林鄭的強硬態度而被迫轉而街頭抗爭,特區政府則以高壓的方式與失控的警方暴力回應市民。據香港明報在12/9所報導,在半年不到的時間,警方發射了至少1萬6千枚催淚彈,1萬枚橡膠子彈,近2千枚布袋彈,和1900多枚海綿彈,以及頻繁使用高壓水柱無差別驅趕市民。截至今日,已經有超過六千位香港市民被警方以各種不合理的方式逮捕,其中大部分是青年學生。原本負責保護市民安全的阿Sir,變成了身上沒有佩戴名牌的港府打手,制服與便衣警察可以在街上隨意拘捕青年人,國際社會更注意到香港在這段時間增加了許多啟人疑竇的自殺人口,墜樓的死者與海上的浮屍竟宛如成了常態。

這場仍未落幕的香港動盪局勢,跨海感染、震撼了大部分的國人。老一輩的台灣人憶起了上個世紀白色恐怖時期,國民黨對台灣社會的高壓統治,與戒嚴時期對異議人士的肅殺與逮捕。中年的台灣父母則憂心台灣步上香港的後塵。年輕的台灣人則是因著跨國共感的青年情誼而感到悲憤。「今日香港明日台灣」這句話,更讓國人對台灣未來的走向感到惶恐。

另外一個來自國際情勢所帶來的不確定感,則是美中的貿易戰。這場貿易戰其實自川普就任美國總統後便開始於檯面下鋪陳,2019年則是進入白熱化的階段,美中雙方輪番在談判過程中各自向對方課以懲罰性關稅,但截至目前,顯然美方的籌碼與得分是遠高於中國。因此對過去過度依賴中國的某些台灣產業與企業家而言,美中貿易戰對他們的經營帶來極大的不確定性,何時該撤出中國市場?該將哪一部分的供應鏈轉移至他國?資金又該如何搬離?對無法看出美中貿易戰的本質其實是價值之戰的企業家而言,這樣的局勢所帶來的不確定性,會讓人日日徹夜難眠。

在充滿諸多不確定性的氛圍下,如今已走到了2019的尾聲,許多人的共同疑問是,這樣的不確定性究竟要蔓延至何時?低氣壓何時才會離去?心中的那片烏雲又何時才能撥雲見日?

其實,我們只要換個角度看,從我們所擁有的民主、自由與人權的角度來看,從台灣在全球地位的角度來看,2019的不確定性其實是庸人自擾的。因為真實的經濟數據告訴我們,台灣股市已經創了29年的新高,在年底衝破了12,000點大關。台灣的經濟成長率今年在第二季重回亞洲四小龍冠軍後,第三季仍處第一,預計第四季也將是如此。美中貿易戰促成廠商回台擴增產能,已經有近280家廠商通過審查,投資總金額突破8300多億元,帶來近6800個就業機會,而且預估今年底可以落實的投資,就超過2300億元。

不只台商回流,美國的國務院、商務部及農業部官員,更罕見地在10/18致函美國前500大企業,鼓勵這些美國企業強化對台灣的貿易與投資。而聯合國在11月的研究報告中公布,在美中的貿易戰轉單效應下,台灣受惠最大。

若就台美關係與台灣安全的角度來看,2019雙方關係更是史無前例的友好。自去年川普總統簽署了解除雙方部長級官員過去無法正式互訪的《台灣旅行法》後,今年5/7美國眾議院通過了《台灣保證法》,規範了台美軍售必須常態化,並把台灣納入雙邊軍事訓練演習架構中,美方將派遣高階軍官駐台。商業方面則將重啟台美貿易投資框架協議與自由貿易協議。此外,美國也會更積極推動台灣參與各個國際組織。5/25,美方同意我國將在美國代表處的外交機構名稱,從使用了四十年的「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA),更名為標示出「台灣」的「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA)。7/21,美國政府在蔡英文總統「自由民主永續之旅」的過境停留期間給予了多項破格的禮遇,包括首次參訪美國聯邦政府的國家級機構。

而2019年,也是美國軍艦通過台灣海峽最多的一年。在《台灣保證法》的精神下,美國今年也正式批准了對台出售F16V戰機與M1A2坦克等各項指標性的先進軍備,若再加上11月初在台北舉行大規模的台美網路攻防演練,我們其實可以說,台灣與美國已經進入了準軍事同盟關係。

再將我們的視線移回內政。蔡總統所領導的政府目前仍成功抵擋住非洲豬瘟的入侵,使台灣有機會從明年起重返豬肉出口國的名單。今年實施的減稅與幼兒津貼,讓許多年輕的家庭受益,2019的最低薪資與馬政府的最後一年相比成長了兩成。離岸風電(Formosa 1)11/12正式啟動,在政府努力提高綠能發電比例以及推動能源轉型的工程下,台灣今年度過了一個完全沒有限電的夏天。

以上這些成就,主要來自我們目前所擁有的,是一個與歐美日進步價值同步,以及以自由、民主與人權為核心的社會制度。更加重要的是,我們有一位緊守著這個制度與價值,並選擇了護台抗中、親美遠中路線的蔡英文總統,與她所領導的執政團隊。

狄更斯在《雙城記》的名言:"It was the best of times, it was the worst of times (這是最好的時代,也是最壞的時代)。這句話說明了在任何時代,不確定感是永遠存在的。這句話我們也可以反過來如此詮釋台灣當今的情勢:這是最不確定的時代,但其實也是最好的時代,只要我們懂得做自己的主人,只要我們懂得珍惜民主制度下所擁有的生活,只要我們在明年一月11日以選票繼續支持為我們堅守著這條路線的現任總統,全面淘汰紅統化以及親共政黨,並讓真正願意守護台灣的人進入國會!

我的一票會投給幫我掃除了不確定性的總統,你呢?

(作者曾任野百合學運文宣組召集人,現任職資通訊產業)

