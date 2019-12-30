自由共和國》曾進發／接線生

接線生

曾進發／攝影詩人

鈴鈴鈴 您好我是接線生

妳搖曳著一頭長長的黑髮走進我的記憶

聲音伴隨四月紫藤花糾纏的紫色香氣起伏

既然是無緣的戀曲

我想我最好就是當個稱職的接線生

我接通過妳春天的相思電波

我接通過妳夏天的奔放電波

我接通過妳秋天的悲傷電波

我接通過妳冬天的孤寂電波

既然是無緣的戀曲

我想我最好就是當個稱職的接線生

我是一個不會觸電的接線生

不定期接收妳的情緒電波

而每多接一通電話

絕緣體總會多幾道枯樹般閃電狀的細細裂紋

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