自由共和國》曾進發／接線生

接線生
曾進發／攝影詩人
鈴鈴鈴 您好我是接線生
妳搖曳著一頭長長的黑髮走進我的記憶
聲音伴隨四月紫藤花糾纏的紫色香氣起伏
既然是無緣的戀曲
我想我最好就是當個稱職的接線生
我接通過妳春天的相思電波
我接通過妳夏天的奔放電波
我接通過妳秋天的悲傷電波
我接通過妳冬天的孤寂電波
既然是無緣的戀曲
我想我最好就是當個稱職的接線生
我是一個不會觸電的接線生
不定期接收妳的情緒電波
而每多接一通電話
絕緣體總會多幾道枯樹般閃電狀的細細裂紋
接線生
鈴鈴鈴 您好我是接線生
妳搖曳著一頭長長的黑髮走進我的記憶
聲音伴隨四月紫藤花糾纏的紫色香氣起伏
既然是無緣的戀曲
我想我最好就是當個稱職的接線生
我接通過妳春天的相思電波
我接通過妳夏天的奔放電波
我接通過妳秋天的悲傷電波
我接通過妳冬天的孤寂電波
既然是無緣的戀曲
我想我最好就是當個稱職的接線生
我是一個不會觸電的接線生
不定期接收妳的情緒電波
而每多接一通電話
絕緣體總會多幾道枯樹般閃電狀的細細裂紋
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