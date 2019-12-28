自由廣場》倉促立法未必實用

◎ 吳景欽

執政黨預計在十二月卅一日通過反滲透法，以來防制境外敵對勢力對台灣的威脅。惟因違反此法的效果乃採取刑罰，就馬上得面臨是否違反罪刑法定的疑義。

反滲透法欲規範的主要對象，自是所謂境外敵對勢力。而所謂境外敵對勢力，依反滲透法第二條第一款，指的是與我國交戰或武力對峙者，但衡諸現實，要達於此等的情境，實屬少見，故就附加以非和平手段危害我國主權者，亦屬境外敵對勢力。只是所謂非和平手段，條文並未為行為之列舉，內容實極度空泛，就易流於恣意的解釋與認定。尤其此條文更進一步定義，只要是境外敵對勢力所屬的人、組織，甚至是實質控制的團體或機構，皆被納入所謂滲透者的範疇，但在所謂實質控制並未有任何法定標準下，就使反滲透法的處罰界限，可隨執法者的解釋而彈性伸縮。

而這種法條用語的不明確，處處出現在反滲透法的法條之中，如以第三條，即任何人若受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，可處五年以下有期徒刑來說，其中的指示、委託或資助，並非現有的刑法用語，就必產生解釋上的疑義。尤其是現行刑法，本就有共同正犯、教唆犯與幫助犯的規定，則此條文的指示、委託或資助，在反滲透法完全未為定義下，到底得回到刑法的正犯與共犯為嚴格認定，抑或是獨立的處罰規範，實完全無從條文中看出。

又根據反滲透法第八條，也將處罰對象及於法人或團體，即對法人或團體處罰金，並對負責的自然人處自由刑。此種兩罰制度，除了有一行為雙重處罰的違憲疑慮外，在現行刑法，尚未將法人或團體列入犯罪主體，且未排除負責人不知情得免責的情況下，實就無法避免刑罰無限擴張的疑慮。

又反滲透法處罰的對象，雖包括滲透與被滲透者，惟因滲透行為往往不在境內，依刑法第七條，對領域外犯罪須是最輕本刑三年以上有期徒刑之罪，才為我刑法效力所及。但因反滲透法最重就是一到七年有期徒刑，若未特別明文此法的效力及於領域外，就僅能處罰境內的被滲透者。這既使此法的功能喪失大半，也必引來有否針對性的強烈質疑。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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