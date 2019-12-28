自由廣場》台商不是無情物

◎ 愚工

最近中共國台辦大陣仗召集「全國」的台企聯舉行閉門會議，這種造勢大會及優惠機票，因緣際會，個人「被動」參加過幾次，享受過幾次。

台商一直被貼上藍營甚至紅營的標籤。這種講法對很多台商並不公平，至少筆者所接觸到的大小台商及在跨國公司工作的台籍經理人並非如此。

整天生活與工作都需和中國官僚體系打交道的真正台商，應該是最了解「共產黨的水有多深」的一群，他們深知目前所享受的「兩岸紅利」來自於兩岸的「不是統一」的狀態，甚至是「適度對立」的狀態。很簡單的道理，如果兩岸統一了，還會有「惠台卅一條」、「惠台廿六條」嗎？您聽過「惠港××條」、「惠澳××條」、「惠藏××條」、「惠疆××條嗎」？

檯面上的台商為了個人利益，在台上為中共搖旗吶喊有些是自願，有些是非自願，吾人固然不可輕忽其統戰效應，但也不必將其個人過度醜化。這些台商跟留在台灣享受民主自由紅利的「吳斯懷們」不同。「吳斯懷們」可惡無恥，所以才會被解放軍將領朱成虎奚落為「來騙吃騙喝的」。而為了生活，在中國市場打滾的台商很多則是偏於可憐，並非鐵板藍營或紅營一塊。

值得注意的是，最近中共狠批反滲透法。筆者推測，這些檯面上的台商很可能在選戰最後關頭，被迫聯合刊登「反對反滲透法」的廣告，就跟當年刊登「擁護九二共識」的廣告一樣，國安單位及民進黨應預為疏導其破壞力。

（作者業商）

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