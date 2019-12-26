社論》誰害怕《反滲透法》？

第二次公辦總統候選人政見會昨日舉行，內容大致跟第一次政見會類似，仍然是「政見少、口水多」，「論述少、謾罵多」。不過，在比例不多的公共政策議題上，特別是台灣經濟發展、能源政策與反滲透法等，蔡韓宋三人皆有所著墨交鋒，雖然未必可以條理清楚，但至少已將國家的政策與願景納入討論，算是在政治惡鬥中吐露些許清新氣息，值得欣慰。其中，《反滲透法》乃是新生議題，未曾獲得廣泛討論，因此吾人在此申論，期使更多國人了解訂定此一法案的必要性與急迫性，迅速立法，才能防範中國對台灣的紅色滲透。

近年來，台灣出現一種奇特的現象，明明是中國加緊對台灣的打壓、滲透與收買，但是只要有人一提出嚇阻、防範此一現象的立法與措施，就會被部分人扭曲為對中國的挑釁，甚至抹黑成壓制異己，迫害人權與自由。《反滲透法》的制定，就是一個最為典型的例子。目前，國民黨、親民黨、民眾黨，以及鴻海創辦人郭台銘等知名人士，皆站在強烈反對的立場。國民黨批評該法「違反程序正義，條文定義模糊，恐有侵害人民言論自由之虞」；宋楚瑜要求蔡總統阻止該法的制定，否則要以選票下架，而該黨的發言人甚至拋出一些奇談怪論質問蔡總統，台灣與中國大陸民間信仰往來頻繁，「咱的媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？」而郭台銘更以此法令台商人人自危為由，揚言一旦《反滲透法》通過，將率領台商赴立法院抗議，發動二○一九版的太陽花運動。凡此種種旨在散播《反滲透法》係執政黨整肅異己，與中共對抗，將引起兩岸關係大震盪的錯誤觀念。

其實，近年中國國力強大之後，早已改變「韜光養晦」的低調策略，不再掩飾成為區域甚至全球霸權的意圖，正在為完成帝國霸業進行最後衝刺。習近平推動所謂「中華民族偉大復興」的「中國夢」，一方面強化對內監控，建構數位獨裁體制；另一方面透過「一帶一路」、「亞投行」的經濟誘餌，以及軍事擴張，希冀重建以天朝為中心的朝貢體系，與美國抗衡，甚至將之逐出亞洲，恢復漢唐盛世。而併吞台灣正好成為紅色中華帝國的最後一塊拼圖，因此，中國加強對台經濟統戰，以兩岸交流之名企圖將勢力伸進宮廟、社團、黑幫，甚至學校，另外，則毫不放鬆政治的打壓，一再脅迫台灣必須接受九二共識，否則便中斷兩岸交流，緊縮觀光客與對台採購。這才是兩岸關係低迷的癥結。對於中國的紅色滲透，世界各國均提高警覺，籌謀對策。譬如澳洲與美國的《外國政治影響透明法案》（ＦＩＴＳ）、《外國代理人登記法》（ＦＡＲＡ）等，均強化對中國此一敵對勢力的規範。而美國更為了防止中資併購高科技敏感技術，多次研修《外國對美投資審議條例》，以保護美國科技不被外國、尤其中國收購。而台灣此時制定《反滲透法》，則是繼《國安五法》的修訂，補強國家安全的防護網，俾能防範中共勢力的滲透入侵，保護台灣的主權與民主。其正當性在此，誰曰不宜？

尤有甚者， 反對者指控此法迫害人權，形成綠色恐怖，特別有所謂眾多台商、台生都可能受到羅織入罪之說，全屬子虛烏有。細察《反滲透法》條文，主要規範係與選舉相關的政治行為，以及為境外敵對勢力工作的本國人，亦即受中共指使企圖影響我國選舉者，而一般台商即使加入中國官方性質的台企聯，若無收受中共金錢而企圖影響、破壞選舉的行為，並不會受到牽連。遑論台商、台生的言論自由，更不可能受到絲毫的打壓限縮。因此制定《反滲透法》乃實施戒嚴、特務統治的批判，是有心人士或不明就裡者的刻意渲染，或被迫害情結的宣洩，企圖阻止台灣建構完整的法律配套，讓中國得以遂行對台灣的統戰分化。

總之，評估一項法案的正當性，核心焦點在於︰誰是受益者、 誰最擔心害怕？由反對聲浪排山倒海而來，更可反證《反滲透法》對於防止中共的滲透、統戰，確實具有無比的威力，而受益的當然就是二千三百萬人的身家安全。在這麼清楚的脈絡下，制定《反滲透法》還需要顧慮什麼嗎？

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