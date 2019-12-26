自由廣場》（金恒煒專欄）陳水扁進立院

陳水扁進立院！有沒有搞錯？天方夜譚嗎？

陳水扁雖然還是民進黨員，但也是「一邊一國行動黨」的成員；說「精神領袖」也好，說「園丁」也好。由「一邊一國」推舉為不分區第六名，只要政黨票達標，陳水扁自可以進立院當立委。不過，慢著，中間卡著「中選會」。陳水扁不必掐指就算好了，他說：「中選會沒辦法解決阿扁參選問題」，「中選會所說的都是法律問題」，「同不同意」是蔡英文總統點不點頭的「政治問題」。

果不其然，蔡英文不點頭，中選會乃祭出〈選罷法〉第二十六條剝奪了陳水扁參選資格。不過，再慢點，看看新北議員蔡錦賢的案例。一樣違反第二十六條，無論馬政府或蔡政府的「中選會」，通通放行蔡錦賢。監察院不服，調查後固然糾正了內政部，但也認為「〈選罷法〉規定不明確，才讓蔡錦賢鑽了法律漏洞。」蔡案的各方攻防涉及法條太詰屈聱牙，不再徵引。重點是，蔡案與扁案都是判刑確定，不同的是，蔡案「尚未執行」，扁案「保外就醫」，就法律漏洞而言，沒有二致；中選會既同意蔡「得登記為候選人」於前，自當同意扁「得登記為候選人」於後，才合乎法律的一致性。蔡政府到現在還欺負扁，用選票還公道才是台灣人的公平正義。

陳水扁被中選會判出局，是不是斷了立委之路？也不盡然。扁立刻透過錄影向支持者喊話：只要一邊一國達到門檻，就能成立黨團，到時候扁就能充當國會助理云云。陳水扁能不能進國會，不在蔡英文、不在中選會，而在挺扁的選票能不能極大化。陳水扁屈就國會助理，正像《孟子》所說的「重作馮婦」；《蓬萊島》政治案出獄之後，即充任扁嫂吳淑珍國會助理，一如西諺所說「History repeats itself」。扁回鍋國會不過區區助理，卻有《世說新語》「捉刀人」的架式，「此乃英雄也」。阿扁回來了，台灣政治絕對有看頭。

一百分的台北市長，又是為民進黨打下執政基礎的兩任總統，成為超級助理，不只是動見觀瞻，也將有一言定乾坤的力道，更重要的是，陳水扁的傳奇將繼續寫下去。

最近龍應台在臉書上貼了她發表於《柏林脈動》的文章〈兩千三百萬人在獨木舟上〉，她的許多論斷都大有問題，比如拿台灣民主成就作為打破「儒家文化和民主制度無法相容」論述的反證，其實全錯，台灣民主化的推手是儒家對立面的自由主義，正足以證成儒家開不出民主。她又認為台灣「今天變成一個民主國家……沒有流血……。一九八七年解嚴以後，政權的交替基本上公平而有序地進行了三十年。」然而打破一黨獨裁、完成政黨輪替的陳水扁，二○○八年在總統府交卸政權幾小時後就以「莫須有」的國務機要費案「限制出境」，在馬英九指揮下，特偵組與法官們赤裸裸穿上黨國鷹犬的制服，要治「竊國者」扁於死地。哪裡合乎龍應台所說的「政權交替基本上公平而有序」？

陳水扁起伏跌宕的政治生涯正見證台灣民主化的艱困；陳水扁重出國會，勢必讓保守、反動力量剉咧等。更可以浮一大白的是，氣死中國及其同路人、哈巴狗。親快讎痛，不亦快哉。

集中投出選票給「一邊一國」，陳水扁進入國會猶如帶入千軍萬馬；陳水扁時代的光榮可以再現。給陳水扁再造傳奇的機會，可讓台灣早點完成「正名制憲」的歷史。就那麼簡單。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法