自由廣場》唱衰台灣經濟當有趣

◎ 曹添旺、李柏樂

去年開始，美中兩國之間以貿易關稅相互制裁，從而提高企業生產成本、衝擊產品供應鏈、並拉升區域板塊動盪，對全球經濟造成負面影響。IMF遂於十月份發布的《世界經濟展望》報告中，將今年全球的預期經濟成長率從三．二％調降為三％；其中，南韓調降為二％，新加坡調降為○．五％，香港受到反送中的影響調降為○．三％。

即便如此，台灣仍保持穩定的經濟成長，著實難能可貴。IMF雖將台灣的預期經濟成長率調降為二％，但行政院主計總處在十一月發布的資料指出，今年的經濟成長率可望達到二．六四％，較八月預測上修○．一八個百分點；相比之下，南韓的投資成長率較為疲軟，且受到日韓貿易戰的影響，韓國經濟研究院（KERI）於九月下修南韓的預期經濟成長率至一．九％，較六月預測下修○．三個百分點。綜合IMF及各研究單位的預測，台灣今年的經濟成長應是亞洲四小龍中表現最佳的。這個結果固然受益於轉單效應及台商擴大投資，政府靈活的策略調整及政策助攻也扮演關鍵角色。

民間投資設廠可改善生產及研發環境，是帶動經濟長期成長的主要動力，台灣今年也表現不俗。主計總處預測今年民間投資實質成長率為七．六一％，是近六年來的新高。其中，今年第二季有大量的台商回流投資，實質成長率提升為突破性的十一．四四％，是二○一四年以來的新高。這些數據顯示除了短期效益外，今年台商的投資可以為台灣長期經濟發展注入能量。

國外直接投資（FDI）對台灣經濟也有重大的影響。FDI是指國外企業對我國進行實體投資的行為，其特色是排除金融市場中短期且投機性的國際資金。經濟部投審會的資料顯示，蔡政府上任以來，平均每年FDI達一○五億美元，是馬政府時期的一．九四倍。FDI的增加可提高國人的就業機會，也有助於提升本土企業的技術及管理能力，對產業與技術升級有重要的貢獻。

近年來，股市萬點天數打破紀錄、失業率與通膨率穩定維持在低水準，在在顯示台灣目前的景氣狀況相當良好。但坊間仍不乏唱衰台灣經濟的論調，著實令人遺憾。我們希望透過客觀數據的呈現，讓社會大眾了解台灣目前的經濟情形，以免一再被不實的資訊誤導，混淆視聽。

（作者分別為中華經濟研究院董事長、東吳大學名譽教授及國立政治大學經濟學系博士生）

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