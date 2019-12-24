自由廣場》北大方正．天津物產．六不穩

◎ 愚工

根據中國《騰訊網》財經頻道十二月二日報導，今年以來中國已有一五六只債券出現違約，涉及違約金額合計一二一三．五一億元人民幣，已超過二○一八年的債券違約總和（一二五只、一二○九．六一億）。

在這一波債券違約潮中，兩只指標債券值得國人注意：北大方正、天津物產。北大方正是中國大學校辦企業的領頭羊，如今傳出違約金額達二十億人民幣。天津物產是信評單位評為AAA級的國有企業，在二○一六年中國企業五百強中排名第二十六位，二○一八年《財富》世界五百強第一三二名，專家估計其負債高達二千億人民幣，其中十五．五億美元債券將在未來半年陸續到期，其中三億美元於十二月十六日到期，據《路透》十二月十二日發自北京的消息，透過重組，其中一只面值一千美元的債券將被置換為三七○美元。用白話說，就是債權人只能拿回卅七％的本金。它是二十年來中國國有企業的首只境外債券違約。國際評級機構《標普》指出，這種「重組」手段，讓「國企不會倒」的國家信仰破滅。

中國債券違約潮這幾年頻傳，這兩年尤其厲害，對習近平十二月六日主持中共中央政治局會議時指示全面做好「六穩」工作，即「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，更是佐證了現實狀況的「六不穩」，債券違約只是冰山一角。

債券背後是誠信，是承諾。天津物產美元債券違約案已明白告訴國際社會，中國政府是不會為其發行的債券（承諾）兜底的！

（作者為台商）

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