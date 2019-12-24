自由廣場》韓國瑜這段話非常正確

◎ 彭瑞美

中國國民黨總統候選人韓國瑜已多次在造勢台上呼籲選民：「過去三年半過得好的人，繼續投給蔡英文；若覺得相反，就把票投給我。」這句話非常正確，令我讚賞並認同。

蔡總統執政下的三年半，由於蔡總統對國際局勢有敏銳的判斷力，選對了方向，果敢並堅毅的與逆勢抗衡。三年半下來，台灣逐漸擺脫過去國民黨執政期間被中國綁架的窘境，恢復生機，產業逐漸蓬勃，這是實實在在的體驗。我家兩個年輕人，業績從漸漸復甦，到今年跳躍式成長，公司擴廠、找代工廠，方能消化大增的訂單。

放眼國際局勢，中國走回頭路，對內更加極權控制，對外加強並加速滲透侵略，使得美國國策方針由「扶中」轉而為「制中」，再加上中國本身內部諸多政治與經濟上的問題，台灣沒有第二條路可選擇，唯有選出睿智、果敢、堅毅的總統，徹底擺脫中國的綁架，避免被中國拖入死胡同。

被改革的民眾，無可避免會損失一些既有利益，產生怨懟。然而，平心而論，所損失的利益，真的造成生活不好過了嗎？真的必須毀掉蔡總統執政三年半的努力，走回過去的低迷？

前幾天，廣達董事長林百里先生表示：路途已經很清楚，已經看到未來十年步伐，二○二○年是一個重要關卡，是重要十年的開始，往後會成長更快，比過去三十年更快成長。他這段話，值得台灣年輕人深思。

（作者為家庭主婦，新北市民）

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