自由廣場》破解兩則擁核假新聞

◎ 潘翰聲

上周末剛落幕的聯合國氣候變遷綱要公約締約國年會COP 25，幾乎沒有人在會場上談論核能作為選項。擁核媒體便炮製歐盟的兩則核能假新聞，雖然許多環保團體和經濟部立即澄清，但這些媒體還是裝作沒看見真相，繼續用這些材料生產擁核評論。去年地方選舉的民粹風潮，謊話說一千變就變成真的，讓謠言製造者嚐到甜頭；現在到了選前最後三週，信仰核電的核粉和韓粉，將是加速傳播謠言病毒的溫床，關心台灣未來和能源轉型的朋友，一定要熟悉正確資訊，才能立即消毒止謠。

歐盟高峰會上，歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)公布「歐盟綠色新政」(EU Green Deal)，將2030年減碳目標從原本較1990年減少四成推進到五成，並明訂2050年達成碳中和，更研擬碳關稅機制的行動方案。這對外貿為主的台灣，是非常重要的商情訊號，但擁核媒體卻捨本逐末，挑其中一句話「部分會員國傾向使用核電作為其國家能源組成的一部分」來大做文章。

由於法國早就宣示降低核能比重，總統馬克宏在高峰會上說法國並不需要這句但書，言下之意，這只是讓一些能源轉型後段班的國家跟上腳步的政治辭令，核電幫竟能「看一個影，生一個囝」，擴大造謠為「核能應納入國家能源結構」。

另一個「雞毛當令箭」的假新聞，則是宣稱德國執政黨黨團對非核家園認錯。儘管德國聯邦政府發言人和環境部長都在當天就公開澄清，德國2022年非核家園政策不變，被打臉的核電幫，居然還膽敢寫社論繼續說「國際社會給了蔡政府能源政策兩耳光」。

核粉的眼睛只會看到自己想看的訊息，這種「國際觀自助餐」，對於瑞士在20日正式關閉一座核電廠，開始進入非核家園進行式，只能裝作沒看見。

核電幫對於德國非核家園的攻擊，總是膝蓋反應的老調重彈，也都不是事實。德國廢核之路也同步減煤，2014年之後燃煤發電量就是下降趨勢。再生能源從2014年以來躍居第一大的主要發電比例，今年更衝到四成。德國從2003年以來，都是電力淨出口國，並沒有因為廢核而電力不足。國民黨政客卻在選舉講說，德國向法國買核電，即使德國政府已經特地澄清過，歐洲大陸電網本來就是互通有無的市場機制。馬英九和王明鉅更用德國電價一度電十元嚇選民，但是台德兩國物價水準差很大，其電價裡還包含一半的環境稅。

韓國瑜陣營的選舉廣告猛打「用肺發電」，事實上，現在台中火力電廠常態性的減煤七成，當年台中市減煤自治條例還被國民黨阻撓。而「以核養綠」的真相是，四成燃煤、三成燃氣、二成核能、一成綠能。

懇請各位愛台灣的朋友，一起用這些真相來闢謠，別讓台灣的能源轉型走回頭路。

（作者為台灣樹人會常務理事）

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