自由共和國》張崴／國軍募兵制有未來嗎?

張崴／研究所助教

在美國，軍人是非常令人尊敬的職業，他們代表著保家衛國的戰士。貴為世界軍事第一強國，美國的軍人卻經常會搭乘「普通民航客機」前往集結點。在這些航班上時有所聞，購買商務艙機位的美國公民，看到在飛機上身著軍服的軍人，會讓出自己的機位與軍人交換，以表達他們對軍人的尊敬，感謝他們的犧牲奉獻守護著美國人自由的生活方式與熱愛的國家。

在英國，一、二戰時期，劍橋與牛津大學的學生、高知識份子往往是軍隊中的中流砥柱，當國際局勢緊張、戰事接近時，英國各大學的菁英包含上流社會的貴族們主動從軍，而到前線一個個地倒在馬克沁機槍的砲火下，但他們不因此而畏懼，反而前仆後繼的趕赴戰場。這個現象可以歸咎於他們的傳統文化，在英國的封建社會體制下，貴族與菁英們把國家興亡當作己任，當國家需要他們的時候，他們義不容辭，在他們的心裡，只有身為精英的他們才能救得了這個國家，這是他們身為英國上層社會的榮譽感與責任感。

轉到台灣，因應國家徵兵制逐漸轉為募兵制的整體政策，台灣的國軍正面臨著兵源短缺，而每當我在思考這件事情的時候，都會以美國做為參照，台灣國軍的問題來自許多方面，不只是榮譽感，也有軍人福利與形象等因素影響，我們也可以看到政府最近針對募兵制改革後的配套措施正逐步實行。國防部近年來大力在各高中、大學，進行形象宣傳、吸引人才，以補足募兵制的兵源缺口。在這種情況下，想辦法讓國軍走入生活，貼近民眾，著實是相當不錯的方法。第一步當然是讓國家的新生代認識我們的國軍。

本文作者近日來至部隊營區參訪，整理出幾點想法：

第一點是整體的兵源政策，這次的參訪我注意到了兩個現象：一、有中尉排長與少尉輔導長。二、大概跟我年紀差不多就已經是連長了。這個真的令我大開眼界，這代表了一個現象，就是連軍官都缺員嚴重。我們知道政府正在盡力改善官兵的生活與福利，但我認為其實軍隊的招募，根本上跟人民的觀感更為相關，這邊呼應到開頭第一段破題的美國故事，美國人認為軍人是榮譽、高尚的職業，在社會中享有民眾的尊敬，從軍在美國人眼中，並不是浪費時間，而是愛國心的表現，包含前後任的父子老布希與小布希，都是美國空軍出身；而後第二段英國的故事，英國貴族們通常都以加入皇家海軍為一生中必備的經歷。台灣的文化當然不同於英、美兩國，但我相信榮譽感與愛國心是可以培養的，這必須從國家的政策開始做起，不能有那種國軍掃地、煎鍋貼等情事毀壞國軍形象，也不能讓台灣民眾認為男生當兵是徹底的浪費時間，這並不是徵兵制或募兵制的錯，而是政策態度，要徵召男性服役就必須給予有效率的訓練，而不是徵召後不知道這些兵源該做什麼，舉以色列的例子來說，同樣是徵兵制的國家，並且同時男女性都得服役；他們徵兵的期間在高中畢業後，軍隊中服役時會跟專業技能有關，一個小例子是，如你是走工程的學生，就是加入網路部隊，讓在部隊中為國服務的同時也能精進自身能力，講得更直白一點，就是每個人都得進入軍事學校就讀一陣子，學的還是專業，但是，是部隊中的生活訓練，在這種情況下，當兵就不再是浪費時間了，這種做法，也讓以色列面對中東伊斯蘭各國時能夠屹立不搖，連恐怖組織都不敢惹以色列。

第二點，關於官兵們的休閒娛樂社團活動，與宿舍的改善這些都是很好的現象，大大改變了以往民眾對國軍的刻板印象。我認為政府的這個政策方向是對的，改善國軍的待遇，並且讓社會大眾看到，以提供募兵制下年輕人主動從軍的誘因，確實，這些國軍近年來的種種改善，讓我們知道政府的確正在努力，但我有些想法，在此先按下不表，留至第三點再闡明。

第三點關於雲豹甲車，以前曾在國防展與多篇報導，甚至是網路科普文章中，久聞其大名，當日真正乘坐上去時，內心十分激動，台灣的軍備並不差，這些國內自主研發的武器搬得上檯面，毫不遜於世界各大強國的軍事裝備，提供台灣的步兵有足夠的保護與武器進行作戰。

說到這裡，再次證明我的論點，並不是武器裝備或是預算的問題，而是人們心中的想法與觀念。一般的民主國家，政黨政治的運行下，有憲政內的對手，透過選舉來取得政權，但不論是哪個國家都有個特性，就是「一致對外」；台灣很弔詭的地方在於，兩大黨對台灣的外交，意識形態並不相同，簡單來說就是對中共的態度並不相同，共產黨是真正憲政外的敵人，卻有將近半數台灣人所代表的政黨，黨內某部分當權派有意或無意地，沒有認知到這件事。這導致了當政黨輪替的時候，不同的國防政策核心思想，會讓國軍無所適從，每四年或八年換一顆腦袋，一個不一致對外的國家，何以軍心不動搖，國軍會連敵人是誰、自己在保衛什麼、為誰作戰都不知道，這樣如何逐步建立人民對國軍的正面觀感。想要改正觀感，應該從愛國心與榮譽感開始。像美國人一樣的愛國心，清楚了解，國家的軍隊，守護我們民主自由的生活方式、守護我們居住的土地；像英國人一樣的榮譽感，台灣的精英以保護台灣為己任，我相信這個要求非常困難，「當兩岸緊張的時候台大、政大的學生，第一個反應不是逃往美國、甚至對岸，而是加入國軍。」但若能做到，那台灣人就是一個了不起，世界都應該尊敬的民族，就像英國人一樣。有了愛國心與榮譽感，我們就不用擔心募兵制的問題了，絕對可以台灣安全、人民安居樂業，然後有錢當然不是問題。

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