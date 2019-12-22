自由廣場》肉泥事件談廢棄物處理

◎ 陳文卿

媒體報導知名的上市肉品業者台灣卜蜂公司，將每月所產生五百多噸有機污泥，以肥料再利用名義交付廢棄物處理業者處理及再利用。但處理業者卻直接將上萬噸肉泥回填農地，導致環境嚴重污染。這樣的非法行為發生在跨國大企業身上，令人遺憾。

新聞報導謂業者交付給掮客以每公噸四千多元費用處理，比照現行非有害事業廢棄物處理費用之行情，算是合理的，也就是說處理業者若能規規矩矩的處理，應該還是有利潤的。但該廢棄物處理業者竟利慾薰心還想賺更多，將之傾倒於農地，不法獲利幾千萬元，但是要將廢棄物再挖出清除處理，並將受污染的農地整治以恢復原貌，所需費用卻可能超過十倍或百倍。

依「廢棄物清理法」規定，廢棄物的產生者、清除處理業者，對廢棄物的流向都負有連帶的責任。因此肉品公司不能推託說已付錢處理就沒事，必須確認收受其污泥的肥料公司是否真的拿去生產肥料了？所生產的肥料有多少、賣到哪裡去了？這不僅是依法必須做的，更是基本的企業責任。

營收規模數百億元以上的大企業，業者為提高產品品質以強化市場競爭力，在各項生產設備的投資從不手軟，可是對於所產生廢棄物的處理問題卻睜一隻眼閉一隻眼，而去依賴一個企業規模可能僅區區數百萬元的再利用業者，以為他有能力將所交付的廢棄物好好處理，而且不去實地查看，了解其設備的處理能力，以及是否有正常操作，令人匪夷所思。只管生產，卻對末端的廢棄物處理不願意多花一點心思，短視心態令人搖頭。

照理說，一個企業版圖從飼料供應、畜牧場，到肉品生產販售等一條龍的大企業，應該有足夠的條件將產業鏈中各種廢棄物，包括禽畜糞、下腳料、肉品污泥等，集中做有效處理及再利用。因為產業規模夠大，廢棄物性質有一致性，因此具經濟規模去設置集中式的厭氧生質能源廠或堆肥場，將所有的有機廢棄物做能源、資源再利用。打造循環經濟的企業，總比鋌而走險賠上企業形象強多了。而若尚有餘裕處理能力，更可以協助其他企業或地方政府，處理如廢蔬果、廚餘等有機廢棄物，自利利他何樂不為？

（作者為台灣資源再生協會理事）

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