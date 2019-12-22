自由廣場》感謝高雄人

◎ 葉益志

去年的一股「韓流旋風」在高雄颳起，進而席捲全台，氣勢無人能擋，持續近半年之久。如果韓市長肯好好的在高雄用心經營，四年後應可為自己掙得一席之地，但因為強烈的野心作祟，才造成今日的進退維谷，甚至可能兩頭皆空。試想，如果韓總去年市長選舉只以些微差距落敗，那恐怕才是台灣真正噩夢的開始，因為韓總的「草包」假面具沒有被掀開，「韓流」這股超級颶風勢必不斷擴展激盪，終至紅潮氾濫，綠營全軍覆沒，最壞的結果是中國的一國兩制引進台灣，最終被中國統一。

而高雄人當初選擇了韓總，既沒有在實質上真的發大財，卻得默默承受被拋棄的失落感，有口難言，心中恐怕難免有「所託非人」的遺憾。但解鈴終究還需繫鈴人，高雄人真的受委屈了，幾十萬人昨天湧上街頭，尤其很多很多年輕的臉龐，以各種創意提醒全台民眾要看清韓總的真面目。所以，真的要好好感謝高雄人！

既然日前韓市長「下令」外縣市民眾不得搭遊覽車到高雄參加罷韓的遊行，我們只得「遵命照辦」，自行騎摩托車去總可以吧！自費享用在地美食也很棒，當然還要貼上最熱門的「光復高雄」貼紙。我們從台南安平出發，前進高雄。一路上，寒風雖是冷的，但心頭卻是熱的。

偉大的高雄人，不要再沉默了，雖然我們外地人沒有罷免韓市長的投票資格，只能精神支持你們的行動，但我們誓作你們堅強的後盾，請勇敢的站出來，讓韓總能解甲歸田，如願達成他開店賣珍珠奶茶的願望，也算功德一件。

高雄人加油！

（作者為牙科醫師，台南市民）

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