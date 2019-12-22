自由廣場》韓粉「國旗裝」聯想

◎ 洪昱睿

看到高雄挺韓遊行中的「國旗裝」，主打中華民國，讓我想起前立法院副院長洪秀柱。

洪秀柱一再強調，她是「中華民國憲法派」，她要「護憲保台」，但大家都還記憶猶新，她在上屆總統大選中慘遭「換柱」，其中一大原因就是主張「一中同表」。中華民國憲法精神是要統一這個我知道，統一是中華民國要統一中華人民共和國這個我也知道，但要問的是：這個可行性評估你做過了嗎？

洪秀柱又說：「蔡英文總統將一國兩制與九二共識畫上等號」，並稱香港發生的事是「動亂」。我要說，洪副院長，你錯了，那個畫等號的人是習近平；至於香港的事，你和中國共產黨根本是同一個立場！

洪秀柱又表示「保台，要靠智慧，不能逞匹夫之勇」，這個我也同意，但是我也認為「保台，不能閹割自我、卑躬屈膝」。

不讓洪秀柱「專美於前」的前總統馬英九，也嘲諷蔡英文總統是中華民國開國以來斷交速度最快的總統。真的嗎？一九六九年時，中華民國有七十個邦交國，到了一九七二年時驟降為四十三個邦交國，只花三年時間就減少廿七個邦交國。而且一九七二年十二月廿二日，一天之內失去了澳洲與紐西蘭兩大邦交國，這都是國民黨蔣介石總統執政時發生的。

另一方面，國民黨副總統候選人張善政則批評，綠營的「保台」口號其實只是為了保障蔡英文總統的第二任期，再繼續下去，以後在國際上講中華民國，只會被問「什麼？你在講哪個國家？」張先生，我必須坦率地說，這已經是現況了！我就不相信不分藍綠絕大多數的民眾出國時，不說「我來自台灣」而說「我來自Republic of China（中華民國）」？國際上又有多少人是知道「中華民國」卻不知道「台灣」的？

至於總統候選人韓國瑜在政見發表會上高呼三聲「中華民國萬歲」，純然是詞窮、喊喊口號拖時間，不足論矣！

（作者為外語工作者，台中市民）

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