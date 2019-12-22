自由廣場》參加遊行的理由

◎ 黃義佑

曾幾何時，國民黨過去數十年執政教育人民以儒家道德倫理為主的價值，完全被此次提名的總統候選人所翻轉，可謂奇跡，更怪的是還有一些死忠的粉盲目跟從，加速喪失其政黨的價值與靈魂。

姑且不論韓國瑜私下對酒與牌的喜好，他很會畫大餅喊口號！將高雄市民渴望改變的熱情呼喊出來謀得權位後，卻不用心施政、辜負人民期待。任何正常的人都不會希望自己的女兒或姊妹嫁給這種只會喊口號的人，惟需特權介入以謀取暴利的家族卻是例外。弔詭的是，竟然還有一群人，夢想韓國瑜可以解救國民黨，甚至相信他可以改邪歸正、一夕學會治理國家、領導台灣？韓國瑜行嗎？盲目支持此人，恐怕只會加速摧毀國民黨的民意根基。

過去數十年都荒唐迷失的人，能一夕之間學會治國嗎？肚子裡沒有料無法回答問題時，就只會說發大財、或說自己以前荒唐現在善良、或是整天對空虛射穿不了雲的箭、或是叫大家莫忘初衷，難道這樣就可貪求大位？

或許韓國瑜是因為不知道怎麼做好市長、或許是他覺得當市長不能常喝酒玩牌娛樂而深感無聊、或許是他去年獲得幾千萬元的選票補助款後突然覺得選舉騙選票換補助款是賺錢的最佳捷徑，於是落跑選總統去，這樣可脫離在市議會被質詢時結巴的窘境！而且若選不上總統，亦可小贏上億元選票補助款及謀取下一任黨主席，若意外選上總統亦可發財富貴買太空船征服宇宙，這才是他的三支穿雲箭！他就是要莫忘這個初衷！死忠的支持者你們呢？難道要為了他而喪失自己受教及教育後輩的價值嗎？他值得你們如此犧牲嗎？支持他真的就可以解救國民黨嗎？

（作者為國立中山大學電機系教授）

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