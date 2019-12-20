自由廣場》鹹魚為何翻身？

◎ 陳茂雄

去年九合一選舉期間，蔡英文的民調跌落谷底，可是選後短短幾個月就翻上頂峰，在台灣屬空前，一般人都將它歸功於香港的反送中，藍營因而譴責民進黨塑造「芒果乾」。香港的反送中固然對民進黨的選情有幫助，但不可能使氣勢完全翻轉，香港問題並非始自今日，早就出現過好幾場群眾運動，「今日香港」就是「明日台灣」的口號早就在綠營流行，但沒有翻轉過劣勢選情。

香港問題雖然有利於民進黨的選情，但不是主要因素，還有其他重要原因翻轉選情。網軍就是民進黨氣勢回升的重要因素之一，兩大黨都有網軍，只是民進黨的較強，最重要的民進黨的訴求重點在於「國家」，中國國民黨的則在「政治意識」，剛好現代年輕人有濃厚的「國家觀念」，但缺乏「政治意識」，造成多數年輕人偏向民進黨。還有一個更重要的因素使民進黨逆轉勝，就是民進黨換了操盤手，對於民調有較深入的解讀。

蔡英文一上台，就很重視主流民意，所推出的幾個重要政策都依循民調。只是台灣人與美國人不同，美國人的選票往往與所認同的政策同步，所以推動多數人支持的政策，就可以獲得多數選票。台灣人則完全不同，多數台灣人只關心自己的直接利益，不在乎公共事務，對於政策的贊成或反對，並不會影響其投票行為，只有牽涉到個人直接利益的政策才會反應在選票上。

蔡政府一上台所推出的政策，贊成者都多於反對者，執政者誤以為會獲得多數選民的支持，事實正好相反，多數贊成者並沒有牽涉到自己的利益，所以無感，反而屬少數人的利益受損，因而反蔡，多個政策加起來變成很多人反蔡，民調當然跌落谷底。九合一選舉後換了操盤手，了解箇中道理，只是不能改變原來的政策，只好推動很多新政策，每個政策都使少數人獲利，造成擁蔡者遠多於反蔡者。雖然多數人對新政策不以為然，但沒有牽涉到自己的利益，因而無感。

民調可分為兩類，就是對人與對政策的民調，對人的民調，往往與選票同步，對政策的民調則未必，台灣人只關心自己的直接利益，不在乎公共事務，與自己直接利益有關的政策會反應在選票，無關者則無感，機警的政治人物不會被政策的民調所迷惑。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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