自由廣場》51年前急診室之夜

◎ 賴其萬

自由時報「輕症掛急診一年逾百萬人次」的報導，使我想起五十一年前在台大醫院當實習醫師時不堪回首的往事。

一個深夜，有位男士帶著從摩托車摔下來兩膝擦傷的女友慌慌張張走進台大醫院急診處。這位自稱是記者的病人男友在我幫病人處理外傷之後，就急著要我們讓她住院。記得我當時告訴他，病人並沒有頭部外傷或任何嚴重情形需要住院觀察，但他堅持不肯離開，直說他與當時的台大醫院邱院長很熟，只要我幫他接院長室的值班工作人員，她一定可以馬上住院。當時忍無可忍，我就告訴他眼前這兩排躺在床架上的都是在等病床的重病病人，有些是嚴重的脊髓受傷下身癱瘓（記得是某個礦坑塌下引起的群體受傷），有些是頭部外傷，個個都是十分嚴重需要住院觀察的病人，但他們都還沒有床位，哪有可能讓他的輕傷朋友住院。想不到他居然在大庭廣眾下對我大聲斥責，說我這種小醫師憑什麼敢這樣對待病人家屬。

當時台大醫院急診處經常有隨時準備輸血給急診病人的「賣血人」（我們當時都稱之為「血牛」），他們在急診處常會仗義直言，保護遭受無理取鬧的醫護人員，而當天這些「血牛」就挺身而出，替我把這位記者請出急診處。

我也就回過頭繼續處理其他急症病人，到了深夜當我在急診處值班室打盹時，值班護理人員進來叫我，說有人指名要見我。想不到睡眼惺忪地走出值班室時，赫然是這位記者，拿著蓋了章的「住院許可證」，耀武揚威地說，「就不相信你這小醫師有那麼大的威風，可以拒絕我的女友住院！」

到現在我還記得，看著他揚長而去，而背景正是那些還在等病床的可憐病人與家屬時，我激動地哭出來。

衷心希望國人珍惜有限的醫療資源，不要「輕症掛急診 、濫用醫院病床」。

（作者為醫師）

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