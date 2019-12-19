新聞線上》一二二一是台灣民主的測驗日

記者莊榮宏

十二月廿一日，罷韓、挺韓的兩場大遊行在高雄狹路相逢，受到全國矚目，關心台灣未來的人憂心當天擦槍走火，釀成難以收拾的衝突，一旦如此，對台灣的民主發展勢必造成嚴重傷害。

某些政治參與者，過去時有狂熱激情的表現，逾越社會規範界線，造成社會動盪，前述憂慮絕非杞人憂天。

大遊行能否圓滿落幕，當然有賴於警方部署嚴密周詳，臨事處斷得宜；高雄市警局承擔現場成敗的職責，警政署必須充分供應警力支援，並預備後援警力，以防不時之需。

但更重要的是遊行的雙方主事者，要告誡參與者以「和平訴求、平安落幕」為原則，不叫囂、不挑釁、不滋事、不搧風點火，設置糾察人員約束己方，凡有不聽勸止者，必要時就取消參與權，逐出隊伍，並視其情節嚴重主動移請警方法辦。

即使警方克盡職責、遊行雙方自制，但中共及其同路人很可能「見縫插針」，最常見的手法，是針對現場事件，刻意渲染、加工，製作成「假消息」加以傳播，將星星之火燎成森林大火。

「八百壯士」在台北抗爭時曾發生退役上校墜樓殞命的不幸，事變初始，就有人造謠「警察殺人」，煽動群眾仇恨警方，即是一例。高雄大遊行的不可測變數更多，不只警方要掌握網路訊息動靜，一察覺有假消息，就須立馬澄清、追究，消弭動亂因素，政府的國安部門尤要動員起來，協助撲滅製造衝突因子的假消息，不可坐視警察孤軍奮鬥。

大遊行既受全國矚目，正是遊行雙方的天賜良機，凡在遊行過程表現優質者，將贏得口碑、獲得支持，創造有利於己的評價，並為己方的政治訴求爭到更大的外部力量。退一萬步，就算未能透過遊行獲得加分，至少至少，千萬別害己方被扣分。

關切這場大遊行的國人，有相當部份是中間選民，共同特質是「理性、溫和」，厭惡「過激、踰矩」，凡屬前者，可獲支持，若是後者，徒惹見棄。遊行成敗，關乎能否爭取中間選民，倘若激情狂熱、無視別人存在、甚至攻擊對手，雖逞一時之快，易招國人反感，徒使自陷孤軍的自戀與沉淪，得不到社會支持，戒之。

前述「八百壯士」事件「警察殺人」謠言，之所以快速撲滅，肇因保六總隊一位警員完整拍攝到墜樓全程，證實既無外力介入，更無警察推人，而是百分之百意外。高雄大遊行的現場有多少人，就有多少支手機，它們都是蒐證利器，加上公家和私人建置的閉路監視器、警方現場蒐證的錄影器材、媒體記者的攝影機，這些密密麻麻的天眼構成天羅地網，凡屬抹黑的假消息，很快就會被拆穿，造謠者不但無所遁形，更將在水落石出後遭反噬，付出法律上的代價，所謂「假手他人」，智者不為也。

國人對高雄大遊行高度戒慎恐懼，舉國幾乎嚴陣以待，這是好現象。一旦大家都高度警戒、極度關注，自然形成一道堅強的社會防護網，使有心人不得不收斂，有助禍亂消弭於無形，因為大家都知道，滋事者將遭嚴厲譴責，不見容於社會，因而不敢心存僥倖。

祝遊行平安落幕，祝雙方圓滿成功，週六過後又是美好的一天。

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