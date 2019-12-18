自由廣場》中國3-5-2 效果不樂觀

◎ 魏美玲

為反擊美國不斷打壓中國科技業，日前中國政府祭出「三─五─二」政策：下令政府機構在三年內以三十％、五十％、二十％逐年撤換所有外國電腦設備和軟體。此舉將對美國科技廠商造成衝擊。讓我們從下列觀點解析「三─五─二」政策的影響。

一、ＷＴＯ：二○○一年中國加入ＷＴＯ，快二十年過去了，中國已成為全球最大貿易出口國。ＷＴＯ的最基本原則就是要公平競爭，然而此次中國下令撤換外國電腦，是否違背ＷＴＯ的原則呢？多邊貿易協定及複邊貿易協定皆為ＷＴＯ所制定的國際貿易規範之一，但多邊貿易協定具有強制性，是所有會員必須共同遵守的規範。而複邊貿易協定是非強制性的協定，會員得自由選擇是否加入此類協定。此次中國的「三─五─二」政策所規範的政府採購設備，就歸屬於「複邊貿易協定」的政府採購協定。中國在二○○一年加入ＷＴＯ時，並沒有同時簽署政府採購協定。因此，當中國下令撤換外國品牌電腦時，無需顧慮ＷＴＯ的規範。

二、作業系統：美國以安全理由將華為、中興、海康威視等納入出口管制實體清單，被美國列入實體清單的中企幾乎都股價重挫、營運堪慮。現在輪到中國下令撤換外國設備時，卻出現執行上有困難的質疑，連主動下令撤換都屈居劣勢，關鍵因素在作業系統。電腦的作業系統長期被微軟一家主導，尤其更獨霸B2B市場。我們都知道作業系統贏的關鍵在生態，而讓生態得以蓬勃發展的就是第三方應用軟體開發商。企業主應該都不願意採用應用軟體不多的作業系統。中國市場商機龐大，應該可以吸引不少軟體開發商的投入，但若軟體開發完成後僅能在中國銷售，那勢必需要更多的利誘。微軟這方已經築起高高的策略護城生態系統，讓競爭者很難越雷池一步。

三、競爭策略：因美國禁止，Android系統被迫不得支援華為新手機，讓華為面臨成立後最嚴峻的危機。現在中國下令三年內轉向採購中企科技產品，微軟該如何下這步棋呢？推測微軟應該為了中國市場商機，被迫接受逐年下降的中國營收，直到三年後中國作業系統站穩後，將微軟逐出中國，還是找適當時間先宣布不支持「聯想」品牌新電腦，讓「聯想」新電腦因沒有微軟支援而在全球市場失掉競爭力呢？

未來科技的變化有待觀察，但無庸置疑今日的科技仍由美國主宰。中國除了以市場商機做為談判籌碼，也試圖讓川普無法連任。但是就日前美國國會以懸殊票數，壓倒性通過《香港人權與民主法案》及《維吾爾人權政策法案》，川普的策略奏效，全面對抗中國已經是美國國會的共識。就算下屆川普未能當選，中美合作的友好關係似乎也回不去了。

（作者曾任網通上市公司執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法