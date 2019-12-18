自由廣場》(青年時評) 蔣萬安是忘記了，還是害怕想起來？

◎ 高若如

近日網路流傳著一張照片，為民國八十五年前總統李登輝搭檔前副總統連戰代表國民黨參選第一次總統選舉的競選文宣，上頭寫著：

如果您不願意受中共威脅，要過自己的生活

如果您不願意受中共威脅，想走出自己的路

如果您不願意受中共威脅，要兩岸平等互惠

懇請您支持不屈服中共文攻武嚇的二號李連！

這段標語，若放在二○二○年總統大選民進黨的文宣裡，想必也不會有人懷疑。二十年前的國民兩黨，爭的是誰比較有能力抵禦中國共產黨；而現在的國民兩黨，爭的是向共產黨低頭的人多，還是不屈服的人多。

當年選舉期間，由於中國共產黨進行飛彈演習，導致台灣海峽飛彈危機。有趣的是，當年因此「撿到槍」的是國民黨，而不是民進黨。

國民黨領著他的追隨者，從兩蔣時代「與中共談判就是自殺」，到二○一四年為了討好中國，不惜強行通過兩岸服貿協議，再到今年推派中國國台辦大力支持的總統候選人。

近日民進黨團所提出的《反滲透法草案》內所防範的對象為「境外敵對勢力」，指的是「與我國交戰或武力對峙之國家或團體」，另還有「主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」。對當年的國民黨來說，最大敵對勢力不就是中國共產黨嗎？

黨的意識形態一路從極端的抗共奔向極端的親共，我不禁好奇，作為支持國民黨一輩子的深藍選民，在看到蔣萬安委員反對《反滲透法》的時候，記憶中美好的兩蔣年代、蔣萬安委員他父親與他祖父當年堅決反共、絕不接受一國兩制的意志，在面對人民幣的誘惑下，在崇拜大國崛起、「大中華」主義的鼓吹下，是忘記了，還是害怕想起來？

（作者為研究所考生，台北市民）

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