自由廣場》恐龍法官？恐龍法律？

刪除「易以拘留」，台灣的人權保障更進一步有感

◎ 周俞宏

立法院日前三讀通過《社會秩序維護法》（下稱《社維法》）修正案，將該法第20條第3、4項有關違序人逾期繳納罰鍰，得聲請「易以拘留」之規定刪除，讓過往無力繳清罰鍰，可能被「易以拘留」的情況，正式走入歷史。所謂「拘留」，是指把被處罰的人關在警察機關的拘留所內，誠如李俊俋立委在質詢時所述，「逾期繳納罰鍰，即得聲請易以拘留，難道沒錢就該關嗎」？這道理看似簡單，可是修法卻花了漫漫數年，甚至刪除後並未引起社會太多重視。

據報導民進黨團認為《社維法》沿自行憲前就已經公布施行的《違警罰法》，有通盤檢討必要，尤其「易以拘留」規定，不符比例原則，故提案刪除。《社維法》的前身《違警罰法》，賦予警察相當大的執法權限，甚至可管到頭髮、服儀，被戲稱為「違反警察的想法」，乃戒嚴時期極富爭議的法律之一，其中警察官署得裁決拘留的規定，接連被大法官釋字第166及251號宣告違憲，因此催生了《社維法》。

《違警罰法》被宣告違憲後，學者大多主張刪除拘留規定，認為在行政裁罰中，不宜維持拘束人身自由的規定，且徒刑於監獄中執行，具有矯正性質，並有法務部矯正署規劃矯正政策，可使受刑人改正陋習，復歸社會，但拘留逕由警察機關在拘留所執行，無論人員訓練或場所設備，均略遜一籌，恐無法充分保障人權，故各國立法趨勢多不採拘束人身自由的行政罰。

道理簡單，一等數年：無奈《社維法》在多方折衝下，不但保留了拘留的規定，更在該法第20條第3項明定逾期繳納罰鍰，警察機關得聲請「易以拘留」，導致無力繳清罰鍰的人，可能遭到「易以拘留」，失去人身自由。當然，釋字第166及251號已具體宣示，拘束人身自由的處罰，應該由法院依法定程序為之，《社維法》亦據此明定「易以拘留」，應由法院裁定，故法官自始就是第一線把關《社維法》執行的單位，也是對此不合理規定感受最深刻的人之一。

從民國101年起，就有法官認為「易以拘留」規定，讓欠國家錢的人，用自由抵償，有違憲之虞，乃停止訴訟程序，聲請釋憲，但最後被大法官以決議不受理收場。嗣後陸續有其他法官質疑此規定違憲，加入聲請釋憲，以筆者任職的嘉義地院為例，總共有6件易以拘留案件停止審判，等待釋憲，可以想見這幾年來因無力繳納罰鍰而被易以拘留之案件，應不在少數。所幸李立委大聲疾呼，「明顯違憲的東西就該處理掉，等到被宣布違憲就難看了」，終於在108年即將結束之際，迎來了修法刪除「易以拘留」的規定。

近年來社會對司法不滿，把從事審判工作的法官揶揄為食古不化的「恐龍」，筆者忝為其中一員，理當反躬自省，無意反駁。然而司法個案的爭議，可能源自法律規定本身，廣至烏龍告發、破案績效及怠惰偵查等各個環節，隨便找個戰犯，簡單推給法官了事，能否解決問題，頗值深思，趁此修法之際，借此一隅，祝賀台灣的人權保障更進一步，也聊表恐龍法官也有撼動恐龍法律的念頭與心意。

（作者為嘉義地院法官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法