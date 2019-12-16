自由廣場》性騷擾案，柯市長應公開調查結果

◎ 胡文琦

媒體報導，台北市政府前副發言人黃瀞瑩，疑似遭到前市府顧問劉嘉仁性騷擾一案，市府歷經月餘調查，日昨表示因案件涉及「隱私」，因此，除當事人及主管機關外，「不對外公開調查結果」。對此，「學姊」黃瀞瑩在宜蘭受訪時指出，「尊重市府的決定」，並謝謝大家的關心。她說，選戰只剩下二十幾天，她也請辭離開市府，現在把重心放在選戰，且基於已進入選戰步調，希望這件事能夠圓滿落幕云云。

坦白說，如果這件事就這樣「船過水無痕」，不僅傷害台灣努力消除性別暴力、長期追求男女平權的理念推廣，更嚴重斲傷台北市政府作為一個理應「依法追究、毋枉毋縱」的政府機關責任，遑論這種所謂以牽涉隱私而不公布的做法，不止可能對黃瀞瑩沒有一個說清楚講明白的是非公道，也可能對自覺委屈、備受誤解的劉嘉仁不公平。因為，劉員當時對外的澄清是，對於自己的清白「深具信心」。換言之，果真沒有性騷擾的話，豈非「錯殺」劉嘉仁？而果若真有性騷擾，那劉員可能的「調職台北聯醫特助」又豈是「依法追究」？

講白了，正因這件疑似性騷擾的案件，不止具備了公眾人物的性質，更與私人的人格操守有關。性騷擾防治法第九條規定性騷擾的賠償及回復名譽做法，第十二條雖原則規定了不得報導或記載「被害人」之姓名或其他足資識別「被害人身分」之資訊，唯亦指明經有行為能力之被害人同意或犯罪偵查機關「依法認為有必要者」，不在此限。換言之，台北市府對本案的鄉愿做法不止有違「比例原則」之嫌，更是對黃、劉雙方都有「持續傷害」之嫌。因為，沒有真相就沒有公道、原諒可言。

至於可能不想替長官帶來麻煩的黃瀞瑩，善良、打圓場的強調選戰因素，筆者認為一碼歸一碼，不可混為一談。因為「有就是有，沒有就是沒有」，公眾人物或公務人員涉及這種案件，沒有「若有似無、欲迎還拒」的模糊空間，不公開調查結果，絕對違背柯市長所強調的「該怎麼辦，就怎麼辦」的尊重專業原則。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）

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