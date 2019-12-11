自由廣場》高鐵六塊厝vs亞洲新灣區

◎ 許正旺

九月十一日於國發會公共政策網路參與平台，有民眾提議「停止高鐵延長至屏東、將經費用於改善台鐵」，超過五千人附議成案，交通部對此正式回應指出，內政部二○一八年公告實施之「全國國土計畫」，明確指出我國西部走廊城際運輸以高鐵為主、台鐵為輔，故持續辦理各項台鐵改善計畫，同時推動高鐵延伸屏東計畫，係政府一貫政策。

陳菊市府時代投資總額近四六五億元的亞洲新灣區計畫，含五項重大公共工程（國際世貿會展中心、海洋文化及流行音樂中心、市圖總館、國際旅運中心以及高雄環狀輕軌建設第一階段水岸輕軌）接續到位。新灣區透過公共建設投資，擴大吸引國際外商的投資，港市深化的合作，使高雄晉升為國際級城市。但是關鍵的「西部走廊城際運輸高鐵」卻在南高雄缺席。

網路社團「爭取高鐵到屏東聯盟」對於設站六塊厝也持保留態度，質疑政府不該為延伸而延伸，主張高鐵延伸應納入高雄市區，才能帶動運量。綜觀高鐵南延四方案，有三案均延伸設站至六塊厝，實有先畫標靶、後射飛鏢之嫌。唯獨凸顯「小港機場案」（左營行經小港機場並設新站，再往東南延伸至潮州）一千五百億經費的驚心動魄造價，企圖要震懾民意捨棄此案。

台灣港務公司與廈門港務控股集團正式簽訂合作意向書，希望能在東南亞打造郵輪經濟圈，以高雄為起點，往南與香港、往北與上海、往西與廈門，連接成經濟價值提升的郵輪經濟圈。而此「郵輪經濟圈」願景的付諸執行也同樣端賴「西部走廊城際運輸高鐵」在南高雄新灣區的聯外、串接。

交通部為早日實現「西部高鐵、東部快鐵」路網建設，獲致高鐵延伸屏東具推動必要性之結論。但若綜合規劃層級拉升到大高雄國際級海洋首都之經營，高鐵六塊厝案將扼殺亞洲新灣區願景，同時也無法挹注活力於南高雄小港機場，實非台灣南部鄉親所樂見。

（作者為巴黎國立高等建築學院博士，樹德科大建築與室內設計研究所助理教授）

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