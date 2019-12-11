自由廣場》看美國如何應對中國的蠻橫

「說話溫和，手持大棒，你才能走得遠」

◎ 陳尚勇

日前，因美國「香港人權與民主法案」簽署成法，中國政府宣佈暫緩批准美軍艦、機赴香港休整的申請，美國參議員進而建議五角大廈，考慮讓美軍艦停泊、訪問台灣，並建議要「盡一切可能支持台灣」。此舉，讓中國政府氣急敗壞地透過官媒叫囂，並警告，若美軍艦靠泊台灣，解放軍戰機將從總統府上方低空掠過、軍艦直接駛入台灣港口，甚至其陸戰隊也可以所謂「和平登陸」。其蠻橫的口吻及態度一如既往。

事實上，在今年九月，中國以「金錢外交」挖走台灣在太平洋上的二個邦交國，意圖破壞美國在亞太地區平衡的態勢，並藉著中國建政70週年閱兵，大秀其「肌肉」的同時，美國海軍已經以實際作為，做出相對的回應，這些行動，還不含十二月四日，美空軍兩架B-52轟炸機自關島起飛所執行的「持續轟炸機進駐任務」訓練。

九月23日，以兩棲攻擊艦LHD-4「拳師」號為首，搭載陸戰隊第11遠征軍的兩棲戒備群，在結束中東部署後，進入亞太第七艦隊轄區。九月下旬，「雷根號」航母戰鬥群巡弋在南中國海；九月26日，美、日、印三國海軍進行代號「Malabar2019」的年度協同聯合作戰演習。

十月一日，美海軍巡洋艦CG 54與特戰快艇12大隊在南中國海進行演習，CCM Mark 1隱形特戰艇首次公開露面在南海。

十月三日，兩棲攻擊艦「拳師」號與馬來西亞海軍進行跨終昏和夜間，以熟悉南海周邊環境、複雜的天候下的「Tiger strike」演習。十月六日，「雷根」號航母戰鬥群與「拳師」號兩棲戒備群，在南中國海合兵一路（formation EX）。

十一月三日，美國國務院公佈了「印度-太平洋地區透明度倡議」的聲明，其中包括超過六億美元及200多個由美國政府與機構所創立的項目，這些是提倡公民社會、法治，以及整個地區的透明、負責的政府；同時，美國也宣佈將積極地與澳大利亞、日本、新西蘭、韓國和台灣就未來的合作機會進行協調。無視於中國政府有可能的抗議，這項內容包含將與台灣就未來積極合作的聲明，美國駐中國大使館以中、英文方式，公告在其官方的社群媒體上。

自1901年開始，繼任美國總統的西奧多.羅斯福（Theodore Roosevelt），即以地緣政治為考量問題的基礎，開啟美國前所未有的外交政策理念，這種理念使美國開始承擔全球性的角色，同時針對性地參與國際事務，謹慎果斷地平衡全球勢力，並透過確保的均勢來維護和平。1905年為抑制日本擴張、結束日俄戰爭的「樸次茅斯條約」，正是羅斯福均勢外交的表現，也被視為美國發揮亞太均衡的開端。他也是第一個派出16艘軍艦，號稱「大白艦隊」（Great White Fleet）執行「環球巡航」的總統。藉著對外國港口進行友好訪問，提醒世人，美國有能力在世界任何地區，投射強大的海軍力量。同時，也藉展示武力的意圖，來警告當時日本的主戰派，以其自身的實力來實現和平。「說話溫和，手持大棒，你才能走得遠（Speak softly and carry a big stick; you will go far.）」是羅斯福最喜歡用的諺語，而這句諺語的精髓，也是迄今美國的外交策略。

台灣作為一個自由而獨立的國家，在印太地區具有極重要的地緣戰略位置，自由與民主的普世價值，透過不流血的民主改革，已在這塊土地上深根、萌芽與茁壯，這些正是今日台灣的特色，也是與亞洲其他國家不同之處，更是對抗威權的最佳防衛。在美國印太戰略背後，是世界體系的自由與高壓專制主張間的一場地緣政治角力。然於面對中國的「文攻武嚇」，我們不挑釁，但我們亦不示弱；我們開放交流，也堅定守護民主自由。說話溫和，手持大棒，我們才走得遠。

（作者為前空軍軍官，中正大學戰略暨國家安全碩士）

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