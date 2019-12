自由廣場》看美國如何應對中國的蠻橫

「說話溫和,手持大棒,你才能走得遠」

◎ 陳尚勇

日前,因美國「香港人權與民主法案」簽署成法,中國政府宣佈暫緩批准美軍艦、機赴香港休整的申請,美國參議員進而建議五角大廈,考慮讓美軍艦停泊、訪問台灣,並建議要「盡一切可能支持台灣」。此舉,讓中國政府氣急敗壞地透過官媒叫囂,並警告,若美軍艦靠泊台灣,解放軍戰機將從總統府上方低空掠過、軍艦直接駛入台灣港口,甚至其陸戰隊也可以所謂「和平登陸」。其蠻橫的口吻及態度一如既往。

事實上,在今年九月,中國以「金錢外交」挖走台灣在太平洋上的二個邦交國,意圖破壞美國在亞太地區平衡的態勢,並藉著中國建政70週年閱兵,大秀其「肌肉」的同時,美國海軍已經以實際作為,做出相對的回應,這些行動,還不含十二月四日,美空軍兩架B-52轟炸機自關島起飛所執行的「持續轟炸機進駐任務」訓練。

九月23日,以兩棲攻擊艦LHD-4「拳師」號為首,搭載陸戰隊第11遠征軍的兩棲戒備群,在結束中東部署後,進入亞太第七艦隊轄區。九月下旬,「雷根號」航母戰鬥群巡弋在南中國海;九月26日,美、日、印三國海軍進行代號「Malabar2019」的年度協同聯合作戰演習。

十月一日,美海軍巡洋艦CG 54與特戰快艇12大隊在南中國海進行演習,CCM Mark 1隱形特戰艇首次公開露面在南海。

十月三日,兩棲攻擊艦「拳師」號與馬來西亞海軍進行跨終昏和夜間,以熟悉南海周邊環境、複雜的天候下的「Tiger strike」演習。十月六日,「雷根」號航母戰鬥群與「拳師」號兩棲戒備群,在南中國海合兵一路(formation EX)。

十一月三日,美國國務院公佈了「印度-太平洋地區透明度倡議」的聲明,其中包括超過六億美元及200多個由美國政府與機構所創立的項目,這些是提倡公民社會、法治,以及整個地區的透明、負責的政府;同時,美國也宣佈將積極地與澳大利亞、日本、新西蘭、韓國和台灣就未來的合作機會進行協調。無視於中國政府有可能的抗議,這項內容包含將與台灣就未來積極合作的聲明,美國駐中國大使館以中、英文方式,公告在其官方的社群媒體上。

自1901年開始,繼任美國總統的西奧多.羅斯福(Theodore Roosevelt),即以地緣政治為考量問題的基礎,開啟美國前所未有的外交政策理念,這種理念使美國開始承擔全球性的角色,同時針對性地參與國際事務,謹慎果斷地平衡全球勢力,並透過確保的均勢來維護和平。1905年為抑制日本擴張、結束日俄戰爭的「樸次茅斯條約」,正是羅斯福均勢外交的表現,也被視為美國發揮亞太均衡的開端。他也是第一個派出16艘軍艦,號稱「大白艦隊」(Great White Fleet)執行「環球巡航」的總統。藉著對外國港口進行友好訪問,提醒世人,美國有能力在世界任何地區,投射強大的海軍力量。同時,也藉展示武力的意圖,來警告當時日本的主戰派,以其自身的實力來實現和平。「說話溫和,手持大棒,你才能走得遠(Speak softly and carry a big stick; you will go far.)」是羅斯福最喜歡用的諺語,而這句諺語的精髓,也是迄今美國的外交策略。

台灣作為一個自由而獨立的國家,在印太地區具有極重要的地緣戰略位置,自由與民主的普世價值,透過不流血的民主改革,已在這塊土地上深根、萌芽與茁壯,這些正是今日台灣的特色,也是與亞洲其他國家不同之處,更是對抗威權的最佳防衛。在美國印太戰略背後,是世界體系的自由與高壓專制主張間的一場地緣政治角力。然於面對中國的「文攻武嚇」,我們不挑釁,但我們亦不示弱;我們開放交流,也堅定守護民主自由。說話溫和,手持大棒,我們才走得遠。

(作者為前空軍軍官,中正大學戰略暨國家安全碩士)

