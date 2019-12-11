自由廣場》當樁腳改以賭盤操作賄選···

◎ 王洲明

高屏地區已陸續查獲選舉賭盤；最高檢察署統計，已破獲五十三件總統、九件立委地下賭盤。統計與比較「六次總統」與「歷屆地方公職」賄選樣態，總統選舉之賄選逐漸走向「賭盤」方式為之。探究其原由不外是：

一、選區單一：總統選舉係全國單一選區、候選組數又少，樁腳採用賭盤樣態與選民對賭，勝負賠率簡單易懂，容易散播推銷。

二、「賭盤與賄選」涉犯刑度不同：前者係犯普通賭博罪，罰千元以下；做莊賭場圖利或聚眾賭博，三年以下、得併罰三千元以下（刑法第二六六條）；後者係犯總統選罷法（第八十六條），處三年以上十年以下，得併新台幣百萬至千萬罰金。

三、檢舉「賭盤與賄選」獎勵制度差很大：檢舉賭盤，無獎勵制度，缺少檢舉誘因；而檢舉賄選，最高一五○○萬、最少還有五十萬。

所以，為了規避總統選罷法之重罰，總統選舉之樁腳漸改以低風險的「賭盤」模式操作。賭徒分析，備妥數十億或百億資金，如以「高倍賠率」操作八十萬名賭客，選情即可能瞬間翻盤。

選舉迫近，要修改刑法與總統選罷法絕對來不及；因應賭盤猖獗，法務部應增修「賄選犯行例舉」與「鼓勵檢舉賄選要點」。將賭盤樣態列入「賄選犯行例舉」，其罪刑刑度比照賄選罪；且應將檢舉賭盤列入「鼓勵檢舉賄選要點」，讓檢舉賭盤者有獎金可拿，強化檢舉誘因。

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人）

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