自由廣場》請小英再與方仲賢對話、鼓勵

◎ 黃啟德

仔細讀完香港浸會大學學生會長方仲賢的「澄清及致歉」，毫不諱言自己原始發言的不妥，並極其誠意的表示歉意。認錯的風度令人感佩！筆者建議蔡英文總統也能仔細閱讀方會長的貼文，再妥適回應、鼓勵這些愛護香港、保衛香港的正義青年。如果總統能這麼做，相信對台灣青年而言，就是一個非常文明的對話與溝通典範，是一個活的機會教育。何況，方會長這一句「本人並非認為台灣人對香港民主運動抗爭之援助為理所當然」，也一定能對台灣各界有很大的啟發，「自己的國家自己救」，正是港台青年的共同抱負，也是兩地青年反抗極權暴政的聯盟宗旨。請總統別放棄這機會。

（作者為太陽花學運青年，國考生）

◎ 張瑞林

港人流血流淚，持續半年多的「反送中運動」，台灣人應該都看到了；在台灣，有人支持也有人冷漠以對。國際上，大致也是如此。支持苦難港人的一方，應該不至於有功利的圖謀；就是希望港人作香港的主人，也祝福港人能享有自由、民主和公義，像台灣人一樣，掙脫戒嚴專制的統治。

一則新聞報導的標題「港學生會長：民進黨用港人血騙選票」；這是香港「浸會大學」學生會長方仲賢在臉書上的發文，表達對台灣執政黨的失望。理由之一，主要是台灣的執政黨沒有為港人立「難民法」。

方仲賢會長所言，應有商榷餘地！天助自助者，台灣深受中國強權的霸凌，期待信仰相同普世價值的朋友相助；但是，台灣人應該也知道，朋友也有自己的問題，仍願意伸手幫助是義行，不是義務，更不是虧欠；台灣人也不會公開批評友人的義行不符期待是騙選票。許多台灣人或許會投民進黨，卻可能是出自於許多台灣在地的切身原因，和對台灣的國家願景。

「反送中運動」以來，台灣的執政黨和政府多次表示，向抗爭的港人伸出人道和人權的援手，「用港人血騙選票」真的是不得體的批評，樂見方會長澄清及道歉。

（作者為德語導遊，台北市民）

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