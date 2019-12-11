自由廣場》急流勇變吧！曾經偉大過的黨

◎ 黃夏雲

隨著不分區名單公布，各政黨的聲勢立判，呈現比原先更明顯確立的走勢。

網路上看到有從芬蘭、有從日本專程回台投票的年輕人，原以為這只是偶發的搏版獨立事件。未料和親戚聚餐時，聽到其同學也要特地從義大利回台投票。是什麼因素讓這些年輕人不惜成本一定要專程返國投票呢？義大利這位年輕人很確定的表示，是想守護台灣的主權，若不珍惜自由投票的權利，萬一有天像香港人一樣連自己的特首都無法自由選擇，那就悔之晚矣。

這種心態，相信不分區名單有絕大的影響，有媒體工作者就說「紅通通的名單出爐後，這個政黨名稱也可以直接改名為『中共共民黨』了！」乍聽之下，好像是信口胡謅，但是主事者司馬昭之心越發明顯後，細想之下，其實「中共共民黨」一詞似也不無道理。

「國」注音為「ㄍㄨㄛˊ」，把「ㄍ」下面的「我ㄨㄛˇ」拿掉，是為無我、無私。無我無私後，自是戮力為公，是為大愛。既然無我無私，「ㄨㄛˇ」自然就換為主人翁的「ㄨㄥ」，完全展現了孫中山先生「天下為公」的風範！於是「中共共民黨」一辭瞬間蛻變，讚曰：「純然賦字型，了然於心境，此情可昭月，惜變照妖鏡。」真的是用心良苦的不分區名單安排啊！

執事者是否真正大公無私，懷有「不為自己求權位，但求眾生得離苦」的胸襟，民眾心中自有一把尺。雖然每次訪問僅千餘人的民調，樣本似乎少得可憐，和真正實際行動的一千兩百萬以上的投票數落差太大，惟民調仍有其統計學上的意義，尤其是它長期的趨勢遠比數字本身更為重要。

曾幾何時，一盤穩操勝券的棋，幾乎已確定轉為「三輸」的局面，何以致之？曾經偉大過的「中共共民黨」能否迷途知返？千萬別淪為中國共產黨的附隨組織呀！

（作者任職科技業，彰化縣民）

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