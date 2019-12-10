自由廣場》這次「籌建海巡艦艇」很不一樣

◎ 田文國

臺灣四面環海，專屬經濟海域在北部與日本重疊，南部與菲律賓重疊，西部海域更與中國大陸以海峽中線相隔，海域情勢錯綜複雜。盱衡亞太國家海警實力，以中、日為首，中國大陸自製海警船已達12,000噸，日本海上保安廳也刻正籌建新型6,000噸級巡邏船，而臺灣海巡署目前最大噸位巡防艦僅3,000噸級，已明顯落後中、日兩國。海巡署有感國際上及國內壓力必須要急起直追，爰於105年開始「籌建海巡艦艇發展計畫」相關規劃，並於106年6月19日由行政院核定，預計利用10年時間，投入新臺幣426億元，建造以4000噸級巡防艦為首，結合1000噸、600噸、100噸、35噸及沿岸多功能艇等各式艦艇共計141艘，打造新一代的海上執法艦隊，增加我國海上執法能量。

「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，呼應政府國艦國造政策，計畫內所有141艘艦艇均由國內造船廠承作。目前首艘4000噸級巡防艦已於本(108)年10月30日安放龍骨，600噸級巡防艦第2艘也於今年10月15日開工，超前計畫進度6個月，首艘也預計明(109)年2月可下水，進度可說超乎預期。短短兩年期間能有這種成果實屬不易，除了代表國內船廠技術已達成熟與穩定，海巡署在這次造艦計畫展現驚人行政效率，也殊值其它機關效法。

個人在航海業界累積數十年經驗，有幸受邀擔任本計畫評選委員，實際參與造艦計畫推動與執行。計畫能順遂推動，除有賴海巡同仁兢兢業業，更多創新作為能讓機關政策推動與實務契合，並在保障機關權益下，共創機關與造產船產業雙贏局面，以下謹就個人對本次造艦計畫的觀察，將其成功經驗提供社會大眾參考。

一、辦理招商說明會，讓計畫內容與產業需求契合：為使本次投標廠商能充分了解海巡署的造艦需求，並讓雙方進行面對面溝通，辦理招標前，海巡署舉辦多次招商說明會，邀請需求廠商前來聆聽了解，會中雙方就相關造艦意見進行多方面溝通，增加廠商投標意願，也能相對減少造艦時衍生問題，有效提高本案造艦效率。

二、最有利標辦理採購，避免低價搶標：以往海巡署各項標案大多採最低標，由低價者得標，造成不良廠商蓄意低價搶標，影響採購品質及衍生履約爭議。為避免類案再生，本次艦艇採購案採用最有利標，篩選優良廠商，藉由公開評選，不以價格為唯一決標條件，而是綜合考量船廠提供之價格、品質、技術、功能、效益、特性等，由最符合海巡署造艦需求的廠商得標。

三、成立採購審查小組，及時化解疑義：為了妥適辦理本採購案，建立審查制度及落實源頭管理，提升採購效率及功能，海巡署邀請外部產、官、學足具權威專家學者與機關內部人員成立採購審查小組，先期研訂採購政策與協助採購文件審查；若機關與船廠之間有履約爭議，採購審查小組也能作為溝通平台，化解履約爭議，協助雙方達成共識。

四、採專案管理及統包採購，提升履約品質：本次艦艇採購案係以統包方式辦理，將設計與施工納入同一契約，減少發包作業次數、確保造艦品質之落實，若艦船艇須變更設計，也能縮短行政流程，且易於追究船廠於工程中所產生的責任。另為順利掌握艦艇建造進度，海巡署與廠商及相關學者專家也組成專案管理小組，定期召開相關會議，有效解決造艦所遇相關問題。

五、成立督工中心，定時財務稽核與履約督導：鑒於慶富案造成「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防艇採購案」執行進度延宕，海巡署痛定思痛，在本計畫執行期間，加強得標廠商財務稽核作業，確保會計紀錄正確性、真實性，以發覺可能弊端和文書之錯誤。海巡署另成立督工中心，聘請業界財務專家，親自至船廠進行財務稽查，掌握船廠財務狀況，確保計畫按期程執行。

海巡署本次「籌建海巡艦艇發展計畫」採用較以往不同之採購方式與思維，並於執行過程加強稽核、督導、管理，期能如期、如質、如預算完成艦艇採購案，值得國人肯定，相信必能逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

（作者為海洋大學商船系兼任教授，商船輪機長，驗船師）

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