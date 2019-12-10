自由廣場》「非女警」即可推打施暴？

◎ 莊宇森

國民黨立法委員六日上午到外交部抗議，警政署於晚間指控立法委員陳宜民對便衣女警動手，依妨害公務罪嫌將陳宜民函送法辦。陳宜民駁斥稱：這位女士從頭到尾不表明身分，也不出示證件及所屬單位，甚至一句話不說（但據警政署指出，該名便衣女警有向陳宜民表明身分），就連頭上戴的帽子也沒有任何警察標幟，因此質問他究竟妨害了什麼「公務」？

所稱「言論免責權」，依大法官會議《釋字第四○一號》及《釋字第四三五號》，僅止於立委在「立法院內」所為之「言論」及「表決」，至多擴張及於行使立法委員職權之「直接相關附隨行為」而已，諸如在「立法院內」之黨團協商中之「言論」及「表決」，或公聽會中之「言論」及「表決」。如逾越上述範圍及與行使職權無關之行為，即非憲法所保障者。

證諸實際，陳宜民立委係在「立法院外」之外交部，推（推下樓梯）打（打落帽子）便衣女警，當然不受「言論免責權」之保障。倘其係因該便衣女警未表明其身分而予推打施暴，豈非推打不具警察身分之一般「女性」？更屬不該。

若陳宜民「知悉」該便衣女警身分而推打施暴，所涉係刑法第一三五條之妨害公務罪；倘其「不知悉」女警身分而推打施暴，所涉犯者則為刑法第三○四條之強制罪。無論如何，建議陳立委應「確實」公開表達歉意，對於國民黨立委的形象與風評，或許較有正面幫助。

（作者為公會法律顧問，台北市民）

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