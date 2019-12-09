社論》用選票化解台灣的生存危機

習近平主政後，中國積極對外擴張，引起多數國家警惕。尤其，頻頻在東海、台海、南海等敏感區域展現軍事肌肉：中國與日本在釣魚台附近陷入衝突邊緣，以及在南海填海造陸、擴建軍事設施，挑戰周邊國家的主權聲索與國際自由航行權；而它對台灣的文攻武嚇伎倆從未改變，近年來更大規模透過網軍的滲透，收買宮廟、幫派、地方派系與政客，而悄然隱身於台灣各個角落，併吞台灣逐漸列入其「統一」的時間表。這些建立紅色帝國的意圖，是否會引爆大規模熱戰的危機，更是世人關注的焦點。

近年來中國強勢崛起帶來的「中國威脅」，往往被世人所忽視。部分人一廂情願認為一旦中國人民擁有繁榮與富足的生活，便會自然而然帶動政治改革，朝民主自由的目標前進，因此「中國威脅論」只是假議題。另一方面，中共擅長宣傳包裝，中國崛起初期，根基不穩，於是採取韜光養晦的策略，聲稱「絕不稱霸」，以免引起外界的猜忌；之後帝國霸業雛形逐漸浮現，卻仍然披著「和平崛起」的外衣，以消除國際社會的戒心，但參與國際事務的力道與規模卻逐步強化。然而，此種猶抱琵琶半遮面的姿態卻在習近平上台後丕變，帝國夢從此不再遮掩，公然楬櫫所謂「中華民族偉大復興」的「中國夢」，意圖以霸權的姿態重新出現在國際關係與地緣政治的舞台。其目標已超越區域強權的層次，而是對美國進行終極挑戰，進而取而代之，成為二十一世紀的全球新霸主，重新改寫與主宰國際秩序及遊戲規則。

換言之，習近平時代的來臨，「中國威脅論」不再是國際反中勢力的造謠抹黑，而是國際關係新而立即的挑戰，嚴重衝擊很多國家的政經生態。最近澳洲爆發的王立強共諜案及特定的意外死亡事件，充分凸顯中國對澳洲鋪天蓋地的紅色滲透，已造成澳洲深切的國安危機，另一方面更可看出中國對香港、台灣無所不在的操控企圖，在在影響區域的穩定和平。而最近舉行的北約七十週年高峰會，與會國家體認中國的國防預算已是全球第二高，也擁有射程可達歐洲及美國的長程飛彈，並且採取強勢外交政策，導致中國的崛起與北約各成員國的安全防衛息息相關，因此將因應中國崛起的挑戰列為北約的共同聲明。表面看來，將中國視為「挑戰」，未若「威脅」一詞強烈，但實際上北約的主要成員國之間意見不合，部分國家親中態度明確，因此能夠認定中國崛起為挑戰，已屬難能可貴，可說充分反映國際社會對中國崛起的憂心。

其實，中國崛起一方面造成國際政治版圖的變動，另一方面更將衝擊西方民主制度的主流價值，可說是人類文明的危機。尤其，對台灣而言，更是國家存亡的重大威脅。由香港形勢帶給台灣人深重的亡國感，可知多數國人對於中國威脅有深刻的認知，這種心理的防衛機制才是台灣生存與安全的保障。然而，不可否認的，仍有少數親中政客與媒體將中國威脅視為機會，一再散播只有經濟與中國連結，才能恢復台灣經濟榮景；尤有甚者，彼等對於中國種種惠台的統戰措施，視為「兩岸紅利」拚命爭食。非僅如此，這些人更與中國裡應外合，斥責堅定捍衛台灣主權，拒絕接受習近平「一國兩制台灣方案」者，係向中國挑釁、刺激中共。另外，這些藍紅白政客共同打著捍衛中華民國的旗幟，卻不去抗拒中共的併台陰謀，反而對於維護中華民國台灣的本土政權，採取分進合擊的態勢。這就是現今台灣政治生態呈現出來的錯亂景象。

日前在美國兩岸專家參與的論壇上，認為中國可能對台動武的比例正快速升高；前美國在台協會主席薄瑞光近日也呼籲，台灣和中國的疏離過大，不可能看到台灣與中國和平統一，美國必須做出相對的準備，來應對那個可能的情況。由此可知，台灣形勢之險峻，即使外國人都能真切感受，並研擬對策以茲因應；但現今的台灣卻紅潮氾濫，不僅紅軍名單躍上檯面，而且親中勢力盤根錯節，四處蔓延，可謂紅色旗幟正在台灣的天空招展飄揚，台灣人民必須用選票教訓這些中國代理人，才能真正化解台灣的生存危機。

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