自由廣場》防範酷刑 立法院錯失良機

◎ 崔寶維（Pavel Doubek）

在先前的投書中，我提到台灣有意落實聯合國《禁止酷刑公約》（Convention Against Torture, CAT）及其任擇議定書，這將是提升人權保障的重要進展。該公約任擇議定書規定，國家應設立負責監測與預防酷刑發生的「國家防範機制」（National Preventive Mechanism, NPM）。

今年稍早時，台灣看似很快便能創下這樣的里程碑。行政院提出了上述兩份聯合國文件的施行法草案，預定將成為NPM的監察院也擬定了組織法的修法草案。然而以目前局勢來看，立法院顯然無法在二○二○年一月大選前最後一個立法會期及時討論並通過這些法案。隨著現任委員任期屆滿，這些法案也將付諸流水。

毋庸置疑地，社會各界都熱切盼望著禁止酷刑之立法的通過。過去一年，許多律師、學者、非政府組織的工作者、監察院委員以及其他相關人士在各種專家會議上展開熱切辯論。眾人肯定這樣的法案能加強對弱勢族群的人權保障，包括關在精神機構內的精神障礙者、老人之家裡的長輩以及育幼院中的孩童。

令人遺憾的是，立法院卻未能充分正視這些努力，及時通過立法。不過，這倒也為台灣提供了另一次強化公眾辯論的機會，研議適當的反酷刑法律框架，以及討論應如何設計NPM這樣一個嶄新的人權把關機制。

我相信，新一屆立法院開議後必定會迅速重啟討論，廣邀專家、非政府組織與其他相關各方的參與，盡快審議一份新的法案。對於正在遭受酷刑與不當對待的人們、以及理應享有人性尊嚴與權利之普世價值的全體台灣社會而言，這件事至關重要。

（作者為捷克籍人權律師，捷克馬薩里克大學法學博士）

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