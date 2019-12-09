自由廣場》評宋楚瑜捐檔案到國外

◎ 林海正

根據媒體報導，親民黨主席宋楚瑜日前獲頒加州大學柏克萊分校「十大東亞傑出校友」，宋楚瑜更禮尚往來，大方捐出兩萬筆台灣從威權轉型到民主時期的檔案，希望能讓全世界了解到台灣為何能用不流血的方法完成「寧靜革命」。

把資料捐出來當然是件好事，問題是一些威權統治時期的要員以及他們的家屬，捐贈資料的首選，怎麼不是他們最熱愛的中華民國？怎麼不是捐給國史館、檔案管理局或是台灣的學術機構？這些單位的保存環境難道有比國外差嗎？研究能力有比國外弱嗎？

以美國史丹佛胡佛研究所檔案館為例，裡面至少就收藏有蔣中正、蔣經國、黃杰的日記，還有一堆黨國要員的資料，內容「豐富」，資料珍貴程度不在話下，但把資料都捐給國外的結果，就是台灣人無法便利使用，中國方面卻有計畫性地派員去抄錄，歷史的詮釋權就這樣拱手讓人。

宋楚瑜歷任行政院新聞局副局長、總統府秘書、新聞局局長、中國國民黨文工會主任、中國國民黨秘書長、臺灣省政府主席。從宋楚瑜學成歸國之後，廿多年來的確也是台灣民主化過程中的重要見證者及參與者，舉凡查禁黨外書刊、限制「方言」使用，到解除戒嚴、終止動員戡亂、全面改選國會、刑法第一○○條修正，宋楚瑜幾乎無役不與。姑且不論外界對他的評價為何，應該讓這二萬筆檔案能在他產製的土地上有發聲的機會。

宋楚瑜所捐贈這一批檔案，不論是他個人的筆記或手稿，都相當重要，而歷經黨政要職的宋楚瑜，手頭上肯定也有不少政府及政黨的文書，這在過去相當常見。這些檔案能否就這樣捐出去，檔案管理局恐怕有必要去瞭解一下。

（作者為文史研究者，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法