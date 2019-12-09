自由廣場》清大教授捐文物送偽歷史？

◎ 沈建德

清華大學有教授將收藏文物捐給學校，本是好事，但藉一張蔣介石告訴湯恩伯已把上海央行金條運台的信大肆宣傳，說金條「穩定政治經濟並帶動後來發展的重要資金」，與事實不符，是假訊息。

事實一：運台黃金都用在軍費。一九四九年九月七日，美參議院外委會主席康納利指責蔣介石，下野了還私運私用中國黃金。顧維鈞回應，「該筆黃金是對中國共產黨作戰的經費」。中華民國前主計長周宏濤的回憶錄《蔣公與我》也白紙黑字提到，當年局勢不穩、物價飛漲，軍人不收鈔票，以金條支餉才願為中華民國賣命，一九五○年六月七日中央銀行向蔣介石報告，運台金條共有三七五萬兩，至報告是日只剩五十四萬兩，只夠三個月的軍餉。三個月後黃金沒了，軍餉還不是向一年前才被四萬換一元苦哈哈的台灣人徵收而來，台灣人苦，向誰說？

事實二：中華民國軍政吃垮台灣。一九四九年五月十二日台灣省參議會決議，「請中央准將現存台灣的黃金和物資交給台灣省銀行運用或拋售，作為中央駐台各機關的經費，以免由省庫代墊，剌戟台幣膨脹」。蔣不聽，六月十五日他的財政廳長嚴家淦表示「去年十一月以降…京滬局勢緊張，中央軍政款項之墊借尤為龐大。以致台省金融波動，物價狂漲」。這說明了上海局勢緊張時向台灣大量借款，但上海央行黃金運台不還錢，吃定台灣人，四萬換一元終成惡夢。新店山洞裡的上海央行金條，是台灣人做牛做馬拚經濟，用錢向中華民國軍人買的，不是偷的。

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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