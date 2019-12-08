自由廣場》「前總統」們

◎ 康友財

前總統陳水扁先生，昨天以「美麗島世代今昔」投書自由時報，讓筆者有些想法：讚美，是最適合陳前總統發聲的方式。

已經仙逝的不算，台灣目前有三位「前總統」：李登輝、陳水扁、馬英九。「前總統」們的評價良窳，似乎與發言聲量成反比─話講越多，被罵得越兇。這當然與藍綠對立有絕對關係。

「前總統」們關心國家大事理所當然，提供建言也有其高度，但終究「不在其位不謀其政」，批評這個批評那個，被反對黨甚至執政黨罵「干政」，也可以理解。而陳前總統在這篇投書裡，細數美麗島世代諸位英雄好漢，相信不至於成為政治人物互相抨擊的話題。

多講些發自內心讚美的好話，鼓舞社會正面力量，是「前總統」們最適合做的工作。至於批評，人家登門請教，或說無妨；但人家沒問的，就別急著說，以免壞了自己的形象。

當上總統，一定看過很多人看不到的大風大浪，知道很多人不知道的外交、政治、國防等秘辛。選舉時候的口水，很多是民主選舉正常的副作用，犯不著「前總統」們紆尊降貴跟著東拉西扯。領導國家的重責大任都扛過了，權力慾適當收斂，不需要跟著支持者或轎夫去搶位置；多說些好話，凝聚台灣社會向心力，「留下不可抹煞的領導風範與政治高度」，這才是「前總統」們最重要的任務！阿扁，加油！

（作者現任教職，桃園市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法