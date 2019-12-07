自由廣場》台灣的董事長

◎ 黃宗玄

董事長樂團是台灣土生土長的搖滾樂團。一九九七年七月四日，阿吉與冠宇、小白、大鈞、金剛等五位原始團員在女巫店通過「董事長」這個團名，自此長達二十多年的獨立創作音樂路。一路走來，他們堅持用台語為台灣發聲，揚名國際！

事實上，當今年六月發生反送中事件，以及爾後香港多人共同創作的重要歌曲《願榮光歸香港》完成時，港人企盼透過將此曲轉換為多國的語言，讓這首震撼人心的粵語神曲，散入世界的每個角落！

當時，台灣還沒有任何樂團或音樂人敢接下這個吃力又不討好的重擔時，董事長樂團在接到香港方面的請求後，義無反顧地答應了。在幾經波折下，這首原本是粵語的曲子，變成台語版的《願榮光歸香港》，並開始全台巡演…

此外，董事長樂團亦與作詞人武雄、林夕合力創作歌曲《撐》，當時串連了港、台多組音樂人錄製，以音樂捍衛香港的自由，近來更在台港大遊行晚會、撐香港音樂會登台，數度以行動「撐」香港。

那天，有幸參與董事長樂團所主辦，於台南花園夜市的撐香港活動（全台第二場），依稀記得董事長樂團主唱阿吉的最後一席話：「政治是一時的，但文化卻是永久的。這就是董事長樂團，堅持要用台語創作的初衷。因為，我們不只想為台灣的文化扎根，更想做個永世的台灣人…」，讓我不禁泫然欲泣。

近日，董事長樂團剛推出第十三張專輯《風中浮沉的花蕊》，立刻被粉絲發現，作品遭中國的數位音樂平台下架。然而，「董事長」成員並不介意，他們週日將在二○一九桃園鐵玫瑰國際音樂節開唱，接著要展開北美新專輯巡演，唱遍全世界…

在此，要向董事長樂團，致上最高的敬意。在最壞的時代裡，董事長樂團不曾靜默。相反地，他們努力的為自己所堅守的「價值」而戰鬥！

（作者為物理治療師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法