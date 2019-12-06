新聞線上》不分區和黨主席

國民黨的總統和不分區立委提名不當，民調低落，各界看衰，逼宮吳敦義，選後搶主席，流言四起。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨的總統和不分區立委提名不當，民調低落，各界看衰，逼宮吳敦義，選後搶主席，流言四起，這對政黨政治發展未必不好，但對國民黨的未來必定不利，政治市場和商場相同，產品良率不高，推出瑕疵品，消費者不可能滿意，當然先被下架。

親民黨主席宋楚瑜近日說得非常透徹，他直白說，國民黨提名韓國瑜選總統，「叫沒開過飛機的人開飛機，是把自己的命送給人家」，可以做為這場選舉的結語，「國民黨謝謝收看了！」事實上，若非吳敦義變更初選規定卡朱卡王，爭取「萬分之一可能」，韓國瑜又自以為如和璧隋珠，人心不足蛇吞象，縱有親中勢力鼓吹及韓粉的無條件支持，國民黨還是可用制度卡韓，提出適當的候選人。

造成今天如此局面，韓國瑜自己要負全責。高雄市民給他機會，韓國瑜「回饋」市民的是，全國二十二縣市首長和市政滿意度最後一名。他一而再、再而三、三而四，背棄對高雄市民的承諾。他說過市長做滿四年，半途落跑選總統。他說過要到高雄市議會接受質詢，半途落跑選總統；他說過星期一到五做市長假日選總統，半途落跑選總統。高雄市民被韓國瑜一再耍弄，大本營都垮了，哪有部隊跟著出征？

這段期間，韓國瑜經常口出髒話，攻擊媒體不公，和他選高雄市長「愛與包容」的口號背道而馳。他是選舉過來人，不是選舉庶民，早知道祖宗八代的事跡都會被掀出來，他卻怪別人討論他岳父的砂石場，不是很奇怪嗎？更重要的是，美中台關係攸關台灣的生死存亡，韓國瑜卻是以揶揄打混的態度面對提問。他規避問題，勢必激怒選民，藍綠都一樣，尤其是在香港反送中的民主浪潮下，當問到他對北京的關係，韓國瑜遮遮掩掩，選民哪可能放心！

總統選情看壞，不分區立委選情也不被看好。四年前朱立倫擔任黨主席提出的不分區名單，沒有亮點，受到批評，對照今年，回頭看這份朱主席名單，「王金平、柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、曾銘宗、黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、王育敏」，是沒太多亮點，但都沒國家認同問題。下屆的吳斯懷、葉毓蘭、車宜靜，各種質疑紛沓而來，永不停止。

明年選舉結果，排名第十四的黨主席吳敦義如果不能進入立法院，黨主席寶座可能不保，要讓韓粉扛著韓國瑜來當黨主席嗎？把今年錯誤提名的路再走一次嗎？理性的國民黨員如果都不出聲，這個黨就將一去兮不復返。

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