自由廣場》不可轉讓之權利

◎ 楊其文

日前台教會李欣芬投書媒體， 內文針對小黨只有指名一邊一國行動黨，要求我們不要搶票，繼續讓民進黨獨大云云。

參與政治是每一個人的權利，但是一邊一國的家務事，輪得到妳這個局外人來下指導棋嗎？

民主時代，人民有絕對的自由來選擇自己相信的價值，美國開國先鋒湯姆斯傑佛遜說：人民享有不可轉讓之權利與人民主權，他相信，人類擁有「某種不可轉讓之權利」。也就是說，無論政府是否存在，人所擁有，不可創造、奪取或轉讓的基本權利永遠存在。

大庭廣眾之下，民眾不會有眼無珠。過去，民進黨是如何起家的？是大家一波波的衝撞、一票票的努力，才造就今日的民進黨。再度執政後，主流價值是否繼續堅守？理想有沒有淪喪？若跟陳前總統的顯赫政績相比，究竟誰才是墮落？

反東奧正名、反台灣身分證、反國際公元年號、反國際羅馬拼音…，這些「拒台挺中」的政策，公然違背民進黨通過的公投決議文。請問：民進黨守的是台灣價值，還是偽中華民國道統的價值？

執政過半的國會，文化、教育、歷史、拚經濟的正事不做，反讓中資不斷進來買斷經濟，買斷賭盤選票，更讓大紅五星旗長驅直入，到處囂張的逛大街，此等行為可以無罪縱容，反觀台灣人登上玉山拿面獨立旗，卻聲稱要法辦？

傑佛遜對於自由的定義為：「正當的自由是：在其他人據相同權利劃定的範圍內，依照我們的意願得以暢行無礙。但我並未加述『合法範圍內』是什麼，因為法律通常不過是專制獨裁的統治者的意圖，而法律的確就是這樣侵犯個人權利。」

當前，台灣處在絕佳的國際關係機會，香港反中、中美貿易對抗、中國推動一帶一路的經濟與軍事掠奪，正是台灣拓展國際關係最好的良機。但是民進黨卻反向操作，「拒台挺中」的政策，讓大家憂心，民進黨出賣台灣，比國民黨來得更容易的顧慮就要成真。

台教會過去曾經是威權戒嚴時期的一盞明燈，曾幾何時，開始唱起趨炎附勢的哀歌？

（作者為一邊一國行動黨召集人）

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