自由廣場》網路攻擊與金錢支助

◎ 吳景欽

楊蕙如因涉及於去年關西機場事件期間，於ＰＴＴ上利用諸多帳號，指責駐大阪代表處態度惡劣、爛到該死、黨國餘孽等字眼，遭北檢以侮辱公署罪起訴。惟各界仍不免懷疑，背後是否有金錢支助的共犯在。只是依據現行法制，就算真有其事，要成立犯罪的可能，也不高。

雖於一九九九年，為了因應網路時代，刑法就增訂有妨害電腦使用罪一章，但直至現今，檢察官以此章罪名起訴的機會並不多。這除了有此等犯罪的隱密性高及此章之罪屬告訴乃論之原因外，即是法條的規定，已不合時宜。因此章之罪，乃是以無使用權者藉由程式或系統漏洞來侵入他人電腦為對象，究其實，大概只有駭客等級的網路使用者，才會落入此罪的處罰範疇。故類如目前常出現，藉由申請多個帳號，並因此發動大量網路攻擊的情況，實非屬鑽程式之漏洞，更無破壞他人的設備或電磁紀錄，就根本不可能為妨害電腦罪章所涵蓋，致僅能以刑責相對較輕的妨害名譽罪來處理。

只是無論是公然侮辱或誹謗罪，皆屬告訴乃論，若被害人未提告，檢察官也束手無策。惟若侮辱的對象，是依法執行職務的公務員或公機關，仍可依刑法第一四○條屬非告訴乃論且最高可處六個月有期徒刑的侮辱公署罪論處。至於若真有背後的金錢支助，此幕後者，是否也會成立共犯呢？

在刑法第二十九條第二項，雖規定有教唆犯的處罰，依其所教唆之罪處罰之。惟所謂教唆，必須要是針對具體的人與事務為指示，故若僅查有金錢支助，卻無證據顯示有叫他人從事網路攻擊之具體行為，實就無成立教唆犯之餘地。

而若無法成立教唆犯，但以金錢支助發動網路攻擊者，似乎至少也可成立幫助犯。只是依據刑法第三十條的幫助犯，必須有幫助故意及對特定犯罪的助力行為，若僅發現有金錢往來，卻查無針對具體攻擊事件的任何幫助動作，要成罪的機率，實也不高。

雖然，就算查有金流往來，基於罪刑法定與罪疑惟輕，欲成立刑法的共犯，恐有極高的難度。但為了避免大眾質疑訴追者的中立性，檢察官就得儘速查明背後是否有金錢支助，以釋各界之疑。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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