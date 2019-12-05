自由廣場》二○二○這場「冷」戰

◎ 李坤隆

這次的大選，表面上是炒得沸沸揚揚，十分熱鬧，但是仔細觀察卻可以發現，相較於以往是相對的冷清，除了韓國瑜帶頭衝的媒體效應之外，就是兩個政黨之間的叫陣廝殺，最多就是小黨為搶版面的脫序演出，尤其在南部，我們看到的是候選人為了撙節開支，助選人減少了，活動動員的次數減少了，總部的地點也縮小了，連總部成立的時間都延後了。

對於這樣的情形，背後有許多問題，是值得政治人物思考的：

第一、對政治人物的不信任：記得以前民進黨在街頭演講或造勢時，總是萬人空巷，那種自動自發的態勢是令人感動的，如今，候選人不太敢造勢的原因就是動員不易，而要分層動員絕對耗費不貲，所以大型造勢除了總統級別之外已經不復見，這背後的主因跟選民對政治人物的不認同應該是脫離不了關係，因為總不能全部都靠動員。

第二、對選舉的冷漠：以前，選民總希望在選舉時，可以聽到許多不同於平時的論述，甚至是願景，這麼多年下來，候選人當然還是有很多的政見提供選民參考，但是跳票的政見實在是太多了，導致選民已經難以信任這些選前的承諾，於是對選戰的冷漠就反映在一次次的選舉之中，而且往後的情況恐怕只會更加的嚴重。

第三、小額捐款大幅減少：選舉需要的小額捐款遠比看不見的大額資助來得重要，因為這就是真正的民心，就像民進黨當初的三隻小豬所帶起的風潮，才能真正帶出選票；但是今年這種小額捐款很難出現風潮，所以候選人不僅資金大幅減少，對於選舉的勝算也顯得躊躇，連帶不敢將大量資源投注在選戰中，避免血本無歸。

以前的選舉就是社會資源重新分配的一個過程，現在的賄選大幅減少之後，其實在某個層面上也讓部分偏鄉與年長選民對選舉失去興趣；不過，對於大多數的選民而言，主要是因為這些年下來，政治人物選前有一套，選後另一套的態度，已經讓選民失去信任感。

也許，選舉可以刺激民主更進步，卻也可以是加速民主更退步，看看選民的反應，檯面上的政治人物應該有更深的省思吧！

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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