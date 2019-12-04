社論》大選激戰中的共同敵人

泛藍還在附和北京揭發「詐欺犯」之際，「王立強事件」已經促使澳洲總理莫里森宣布，將投入約十八．五億新台幣，成立一個高層級的反間諜專門小組，反制持續升高的外國勢力干涉威脅。此舉，無疑是針對中國之於澳洲的顛覆滲透行動有增無已。「王立強事件」成為澳洲此舉的導火線，反觀台灣還有人為北京強詞奪理，芒果乾所象徵的亡國感果然不是虛構。

上週，陳水扁自爆，總統任內有友黨主席欲介紹有擔任政協職務的香港商人求見，條件是五千萬新台幣給民進黨，但他拒絕了。日前，蔡明憲也自爆，二○○八年國防部長卸任，隔年農曆年中共就透過台商轉達，表明國台辦邀請他去中國參加會議，領導人會接見等，蔡明憲也拒絕了。綠營權力高層如此，泛藍人士遭北京穿透到何等地步，也就不難想像了。

這幾年，不要說國民黨，新黨也成了舊時尚，統促黨、五星廟、五星耀台北成了日常，遑論中國幹部來台灣備受國安禮遇，彷彿上級指導員。國民黨總統初選，郭台銘、韓國瑜對於國台辦影響力針鋒相對，甚至牽扯出柯文哲與國台辦的緊密關係，令人大開眼界。此所以，「王立強事件」爆發，台灣社會的觀感不是天方夜譚，而是普遍覺得「印證」所傳不虛。

更諷刺的是，有一位「高級外省人」，現身中選會口出狂言說：「我是代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」。這是純屬開玩笑？還是講出心裡的話？還是釋放特定訊號？不得而知。不過，這種目空一切似乎顯示出，台灣的「淪陷」程度恐怕已經非比尋常，所以那些人有恃無恐。賴清德說，「共產黨都到門口了」，當非虛言。

這次大選，恭聽習近平訓話者，支持香港暴警者，主張武統台灣者，悉數列入國民黨不分區原始安全名單，所謂的「聯共制台」更加不避人耳目。厲害了，這個黨，跟北京很近，離台灣很遠。即使香港反送中如火如荼，依舊站在習近平、林鄭月娥那一邊，唯恐台灣不納入中國一黨專政囊中。台灣人民會為發財夢自掘墳墓嗎？似乎是他們唯一感興趣的田野調查。

匪諜就在你身邊，以前是威權體制的強控制，現在則是民主社會的開放危機。兩岸交流，最不對等之處莫過於，中共幹部包括「共諜」，來台可以享有各種自由，備受台灣法治的保障；然而，台灣人民到中國，不啻是穿越時空回到威權時代，隨時都可能被消失，經貿投資被坑了也投訴無門。陳同佳、向心夫婦，有錢有權在台灣聘請理律法律事務所打官司，「李明哲們」在中國被消失多久都無人知曉！

台灣的民主，中國的專政，第一回合的對壘，令人膽戰心驚，去年一一二四，堪稱牛刀小試。北京的一中原則、「反分裂國家法」等，台灣的一中憲法、「反併吞中華民國法」等，正在法理戰場夾擊台灣，遑論軍經軟硬兼施的心理戰。一年來，美國參眾兩院通過、川普簽署「台灣旅行法」等，印太戰略凸顯台灣的民主範例，加上協同台灣網路作戰，「台灣不急美國急」，所謂的芒果乾真的不是笑話。

來自北京的金流、網軍、間諜、木馬，無時無刻不在逍遙台灣，從政黨高層到宮廟基層都有紅色影子。而台灣，連「中共代理人法」、「反滲透法」，都遭到「習近平之友」叫囂反對，那些人儼然成了民主自由人權的捍衛戰士，究其實則是打著民主反民主。一如北京利用民主反美國，卻不容美國干涉一黨專政，台灣若從自我開始新疆化、西藏化、香港化，再多民主力量的「自由航行」也枉然！

台灣的國安憂患不小，不是「王立強事件」所顯示的外來突襲而已。資深新聞工作者卜大中近期出版的回憶錄指出，六四後出走美國的新華社香港分社社長許家屯曾言：他在香港時也兼港共和台共（受中共指揮的現代台共）的領導人，只不過他死也不會洩漏誰是台共在台灣的領導人。這種根生於心腹的台共，比看得到的統促黨、五星廟、紅色不分區名單還要深沉，危害更烈，這才是台灣大選激戰中的共同敵人。

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